Isten országa nem e világi eszközökkel épül – Püspöki szentmise a felújított somogyfajszi templomban

„Az Egyház ma Jézust, a mindenség királyát köszönti, aki életünk középpontja. A somogyfajszi templomot, mely a Krisztus Király titulust viseli, száz évvel ezelőtt szentelték fel. A mai napon nemcsak az évfordulót ünnepeljük, hanem azt is, hogy a templom külső homlokzata a közelmúltban teljesen megújult” – fogalmazott a szentmise elején Szalai Tamás plébános.

Varga László megyéspüspök prédikációjában Jézus Krisztus királyságáról beszélt.

„Közöny, gúnyolódás, káromkodás a legnehezebb pillanatokban, miközben Jézus agonizál a kereszten. Ezt még akkor is nehéz elviselni, ha közben nincs fizikai fájdalom és szenvedés. Nehezen viselnénk, ha megvetéssel súlytanának, gúnyolnának, beszólnának és káromolnának bennünket.

Mit tesz, és mit nem tesz Krisztus ebben a nagyon nehéz helyzetben? Nem kéri ki magának, nem védekezik. A szidásra nem válaszol szidalommal, az erőszakra nem válaszol erőszakkal, mert az ő országa, melynek ő a királya, nem ebből a világból való. A letartóztatásakor megvallja Pilátus kérdésére, hogy „igen, király vagyok”. És azt mondja Pilátusnak: „semmi hatalmad sem volna fölöttem, ha onnan felülről nem kaptad volna”.

Milyen királyság az ő királysága? Egészen más, mint a földi királyok, hatalmasoké. Miért?

Ő Isten országát, szereteturalmát hozta el a Földre. Az nem e világi eszközökkel épül.

Nem a legnagyobb királyság akar lenni a sok földi királyság között.

Nehéz megérteni, a tanítványok sem értették. (…) Ő a szeret uralmát hirdette itt a Földön, s megmutatta, hogy ez lehetséges.

(…) Akire odafigyel Jézus a kereszten, az egy lator. (…) Ő az egyetlen az evangéliumokban, akiről biztosan tudjuk, hogy a mennyországba került, hiszen róla Jézus jelentette ezt ki.

Egy titokkal, misztériummal találkozunk, amikor Jézus életét és cselekedeteit szemléljük. Szükségünk van a hitre.

Nem elég tudni róla, elolvasni az evangéliumokat, megpróbálni megérteni, s még az sem elég, hogy megpróbálunk szeretni. Hitre van szükségünk ahhoz, hogy meglássuk a megkínzott, leköpdösött, tövissel koronázott emberben az Istent. Nem látszik belőle semmi, különösen ott, a kereszten. De ez a hit titka, mert van, aki mégis meglátja. A lator felismeri, mert hisz. Jézus nem érthető meg hit nélkül. Sok mindent lehet róla mondani, de csak azok jutnak közel a titokhoz, akik hisznek benne és a hitből fakadóan követik a tanítását és a példáját” – fogalmazott a megyéspüspök.

Ezután a Kaposváron, októberben Határtalan Öröm címmel megrendezett szinodális alkalomról osztott meg visszajelzéseket, mely esemény középpontjában a fogyatékkal, valamint a periférián élő személyek álltak. A személy méltóságához és tiszteletéhez kapcsolódóan a főpásztor elmondta, hogy egy fogyatékkal élő lány legnagyobb élménye az volt, hogy ezen az alkalmon olyan közegbe került, ahol senki sem nézte le, s mindenki meghallgatta. Az lehetett, aki valójában: Isten szeretett képmása, leánya. Egy hajléktalan férfi azt emelte ki, hogy a legnagyobb ajándék számukra az volt, hogy a nevükön szólították őket.

„A személy tisztelete. Ha ezt megkapja valaki a családban, a munkahelyen, vagy az Egyházban, akkor könnyebben viseli a kereszteket.

Azonban lehet akármilyen sikeres és jó sora, ha megalázzák, megvetik, akkor sérül a személy méltósága” – húzta alá Varga László, majd hozzátette: „az identitásunkat Istentől kaptunk, azt senki sem veheti el tőlünk, a sátán sem.

Isten szereteturalma ott kezdődik, hogy megtanuljuk tisztelni egymást, emberként, Isten gyermekeként szólunk a másikhoz. Ekkor elkezd élni a szeretet.”

A szentmise az alábbi videóra kattintva visszanézhető.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Videó: Bohár Dániel

Magyar Kurír