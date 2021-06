Isten szeretetét felismerni kell, nem kiérdemelni – Aranymisét ünnepeltek Ajkán

A szentmise előtt a jubiláns magára öltötte az erre az alkalomra készült arany miseruhát. A 73 éves Frigyes atya több mint három évtizede szolgál az ajkai plébánián; a káplánokkal közösen ellátja a különböző városrészeket, a környező településeket, valamint lelkiigazgatója a tósoki katolikus iskolának.

Takáts István érseki általános helynök szentbeszédének középpontjába a hálaadás fontossága állt. Kiemelte, a kimondott hála kötelez, az elmaradt hála viszont megkötöz; ha az életünkből eltűnik a hála, akkor előbb-utóbb megjelenik az irigység, a sértettség, a félelem, az örömtelenség.

Mi itt, az aranymisén a kimondott hálát szeretnénk megélni, annak örömét, hogy ötven év papi szolgálatát ünnepelhetjük. Az elmúlt fél évszázadnak sok gyümölcse van, amelyet mi is élvezhetünk – emelte ki a helynök, akit rokoni szálak is fűznek az ünneplő atyához. Kiemelte: A Krisztushoz való hűség maga egy tanúságtétel. Frigyes atya hűsége, bizalma, szolgálata bennünket is gazdagabbá tesz.

Isten újra hív segítőket, a gyümölcsöt általunk akarja meghozni. Mindig vannak bátrak, akik ezt a bizalmat felismerik és életüket abban élik le. Isten arra hív bennünket, hogy legyünk a szeretetének a követei. Általunk akar reményt adni, gyógyítani, eljuttatni másokhoz az örömhírt. Isten szeretetét felismerni kell, nem pedig kiérdemelni, majd itt és most ennek szellemében működni.

A szónok emlékeztetett: Hálát kell adnunk ezért a szolgálatáért és mindazokért, akik elfogadták Frigyes atya életét, imádkozni tanították, megmutatták neki, hogy minden helyzetben jó az Istenhez tartozni, megszentelni a hétköznapokat, az örömöt és a gyászt is ennek szellemében megélni. Ajándék, ha felismerjük azokat a helyzeteket, amelyeken keresztül Isten gazdagítja az életünket.

A szentmise végén – az aranymisés áldás előtt – köszöntők hangzottak el, majd újabb ajándékok várták az ünneplő jubiláns atyát, aki a tőle megszokott vidámsággal fejezte ki köszönetét a vele ünneplőknek.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír