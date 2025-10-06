Isten temploma vagytok – Megáldották a megújult veszprémi főszékesegyházat, és felszentelték oltárát

Az ünnepi szentmisén Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, szombathelyi megyéspüspök; Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, Felföldi László pécsi megyéspüspök, Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök, a szerzetesrendek elöljárói, valamint a Veszprémi Főegyházmegye papsága koncelebrált.

Együtt ünnepelt a veszprémiekkel Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó; Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és felesége, Semjénné Menus Gabriella; Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter és családja. Az eseményen jelen volt Porga Gyula Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere, Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője; Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára; Nagy Bálint közlekedésért és Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Lánszki Regő építészeti államtitkár, Deák Krisztina műemlékvédelemért és kulturális örökség védelméért felelős helyettes államtitkár; Hölvényi György európai parlamenti képviselő, Takács Szabolcs főispán, valamint a város közéletének és intézményeinek vezetői, képviselői. A főegyházmegye plébániáinak képviselőivel és az érsekség munkatársaival együtt adtak hálát az elmúlt négy év munkálataiért a tervezők, kivitelezők, restaurátorok is.

A főszékesegyházban felhangzott a 2022-ben díjnyertes Gizella-fanfár, majd a megújult harangok zúgására elindult az asszisztencia az érseki palotából.

Udvardy György érsek a szentmise elején elmondta: „Hála van a szívünkben. Az évek óta tartó munkálatok jelentős állomásához érkeztünk, a székesegyház és a kultuszhelyek munkálatainak lezárásához. Hiszem, hogy a szentségre törekvést szolgálja, amit tettünk, hívőknek, nem hívőknek, itt élőknek és zarándokoknak egyaránt.” A főpásztor ezután megáldotta a vizet, amellyel meghintette a híveket, a templom falait, az altemplomot, Padányi Biró Márton sírkápolnáját és a püspöki kriptát.

Az altemplomból az oldalhajóba visszatérve megáldotta a fából faragott Istenanya-szobrot és az egykori Nagyszeminárium kertjében elhelyezett Trónon ülő Istenanya-szobrot.

Az érsek ezután átvonult a Szent György-kápolna maradványait őrző keresztelőkápolnába, és megáldotta azt, majd az új keresztelőkutat is.

„Akármilyen, különböző nemzetiségű és eltérő sorsú emberek támadjanak föl testvérekként ebből az életet adó fürdőből, nyilvánítsa őket testvérré a szeretet, ismertesse el őket polgártársaknak az egyetértés. Legyenek az atyai jóságot visszatükröző fiak, Mesterük szavát hűségesen őrző tanítványok, a Szentlélek szavát visszhangzó templomok. Legyenek az evangélium tanúi, az igazságosság művelői”

– mondta.

A szentélybe visszatérve a püspök meghintette szenteltvízzel az oltárt is. „Isten, a mi irgalmas Atyánk töltse be jelenlétével az imádságnak ezt a házát. Szentlelke lakozzék templomában, amely mi magunk vagyunk.”

Az ünnepen a Mendelssohn Kamarazenekar és a főszékesegyház Szent Mihály kórusa végzett zenei szolgálatot Vikman Pál karnagy vezetésével. Koncertélményt nyújtó előadásuk valóban lélekemelő volt.

Homíliájában Udvardy György elmondta, ezen az ünnepen „az embert megszentelő Isten dicséretére gyűltünk össze. Fölerősödik szívünkben a vágyak sokasága, mely a jóra, az igazra, a szentre irányul, és Isten betölti ezt önmagával, sőt új vágyakat ébreszt a szívünkben”.

Az Emberfia királyi trónon ül, de népének fiai között: Isten lakást vesz az emberek között – fogalmazott az érsek, és hangsúlyozta: Ti választott nép, királyi papság, szent nemzet vagytok. A templom megáldása ezt az isteni méltóságot erősíti meg bennünk. Isten a szeretetével foglal le bennünket, melyet Fiában ismertünk meg.

Megajándékozottak vagyunk, Isten bennünk akar élni. Jézus ezt az istenközelséget hozta el hozzánk, áldozata, halála és feltámadása az örök élet ígéretét adja nekünk. Az ő egyetlen áldozata jelenvalóvá lesz itt az oltáron, hogy életünk legyen, és bőségben legyen.

Isten Szentlelke bennünk van, ő munkálkodik bennünk, formál minket, ő ad új lehetőségeket, erőt, vágyakat. A megváltás a Szentlélekkel való élettel ajándékoz meg minket, a teljességet, a méltóságot adja nekünk – mutatott rá az érsek.

Az a közösség, amely feladja az ünneplését, elveszíti az életét – figyelmeztetett.

Mi Krisztus módjára akarunk élni, nem rettenünk meg az áldozattól. Az oltárhoz hív Egyházunk, hiszen az élet áldozatból fakad. El akarjuk fogadni a kereszt logikáját, a búzamag törvényének érvényességét.

Hálásak vagyunk Boldog Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáért, aki a kereszt, az élet és a remény logikáját választotta. Hisszük, csakis a templomból, a szent helyről forrásozhat lelkipásztori tevékenységünk. Hisszük, a székesegyházból indul a víz, túlárad a földön és megszenteli azt, s a pasztorális tevékenység által túlárad Isten kegyelme. „Isten temploma vagytok, Isten lelke bennetek lakik, és megszenteli a világot” – zárta beszédét a főpásztor.

A hitvallás után következett a korábban már megáldott szembemiséző ónixoltár konszekrálása. Ebben már a megáldásakor elhelyezték Szent István király, Boldog Gizella királyné és Szent Imre herceg ereklyéjét.

Udvardy György elmondta a felszentelő imádságot az oltár fölött, majd annak közepére és négy sarkára öntött a krizmából, és megkente vele a mensát. Ezután egy kis tűzhelyet állítottak az oltárra, és az érsek a parázsra tömjént tett, melynek füstje, mint az imádság, betöltötte a templomteret. Miután letörölték az oltárt, előkészítették a legszentebb áldozat bemutatására.

A szentmise után az érseki palotában folytatódott az ünnepség. Kosóczki Tamás orgonaművész a díszterem barokk hangszerén játszott, a műsorban Solymosi Péter trombitaművész közreműködött.

Takáts István érseki általános helynök köszönetet mondott a jelen lévő állami vezetőknek a várnegyed felújításához nyújtott támogatásért. Veszprém vármegyében kétszázötven éve nem volt példa ilyen monumentális, történelmi jelentőségű építőmunkára, melyben huszonkét műemlék épület újulhat meg.

Ünnepi beszédében Udvardy György Jeruzsálem felragyogásához hasonlította a veszprémi beruházást, amely a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében indult el. Mint mondta,

az üdvösség szolgálata kultúrát teremtő küldetés. Keresztény kultúránk kinyilatkoztatott kultúra, a hit teremti, s méltóságot, szentséget, igazságot és az élet realitását képviseli.

A keresztény ember küzd a jóért. A beruházás azért jött létre, hogy az embereknek legyen jövőjük, reményük – hangsúlyozta az érsek, majd megköszönte a támogatást Magyarország kormányának és az építkezést segítőknek.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere beszédében elmondta, a most megáldott bazilika gazdagítja a templomba járó veszprémieket és azokat is, akik a várra mint kulturális értékre tekintenek. A következő években folytatódik a várnegyed felújítása, Veszprém épületei szebbek lesznek, mint új korukban. A városvezető megköszönte a példás közösségi összefogást, Udvardy György érsek város- és közösségépítő munkáját. Felvázolta a jövőbeli terveket, melyek szerint Veszprém 2030-ra Európa legélhetőbb városainak sorába lép, s beszámolt arról is, hogy 2026-ban Veszprém és a Bakony–Balaton régió viselheti az Európa Sportrégiója címet.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő hangsúlyozta, Veszprém már ezer évvel ezelőtt is a bátor döntések városa volt. Gizella királyné kultúrát hozott ide, István király serege a közelben legyőzte Koppány haderejét, a török hódoltság után Padányi Biró Márton püspök barokk pompába öltöztette a várost. A bátor tettek napjainkban is folytatódnak. „Érsek úr felismerte, milyen lehetőség rejlik Veszprémben, és bátran belevágott a történelmi léptékű fejlesztésbe. Tesszük a dolgunkat bátorsággal, hittel, munkával, tovább építjük Veszprémet.”

Orbán Viktor miniszterelnök beszédében elmondta: a mai ünnepen múltunk, magyar történelmünk alapkövéhez térünk vissza, hiszen a Szent Mihály-székesegyház falaiban ott vannak a Boldog Gizella által alapított templom építőkövei. „Magyarország története és a kereszténység nem két különálló szál, hanem egyazon szövet szorosan összefonódó fonalai” – hangsúlyozta.

Figyelmeztetett: az iránytűt, amit kétezer éve a kereszténység tart a kezében, ne engedjük elvenni tőle. „Jó tudni és látni, hogy

az Egyház ezer év óta szünet nélkül végzi szolgálatát, akár hátszél fúj, akár ellenszél, akár szélcsend van, akár viharokban kell kormányoznia hajóját. Ezek a falak, kövek látták a dicsőséget, amikor a hit ereje a nemzetet megvédeni képes seregeket toborzott, és látták a pusztítást is, amikor ugyanilyen hatalmak dúlták fel őket”

– mondta, majd hosszan sorolta Veszprém történetének azon eseményeit, melyekben az Egyházat nyomorgatták.

Ismertette, hogy az elmúlt évtizedben közel négyezer templom újult meg a Kárpát-medencében, és több mint kétszáz új keresztény templomot építettek. „Erről az útról nem is fogunk letérni, az egyik kézben a kard, a másikban a vakolókanál.” Hozzátette: fájdalom, hogy az egykor keresztény Európa, amely templomépítő kultúra volt, mára templomrombolók civilizációjává vált; a templomok nagy része kiürült, lebontották vagy bezárták őket.

A miniszterelnök végül köszönetet mondott a veszprémieknek hűségükért és szorgalmukért. Mint mondta, a veszprémiek sikereivel eddig Magyarország is mindig jól járt.

Fotó: Merényi Zita

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír