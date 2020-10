Istennel a műtőben – Interjúkötet jelenik meg Csókay Andrásal

A majdnem kétszáz oldalas kiadványban az idegsebész minden korábbinál részletesebben beszél életéről, botlásairól és megtéréséről, családjáról, valamint a bangladesi sziámi ikerpár szétválasztásának körülményeiről.

Csókay András így fogalmazott a könyv megjelenése kapcsán: „Furcsa, kijózanító, és egyben felemelő volt számomra újra végiggondolni az életem történeteit. Lehetőségem volt arra, hogy újra felidézzem az utamat, a hatalmas bukásaimmal együtt, amelyek nem kellemes élmények. De újra megtapasztaltam, hogy a bűnbánatot megélve mindig segítséget kaptam Jézustól. Számomra az egyik legfontosabb tanítása, hogy „mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám előtt” – ez lehet az egyetlen célja egy életet bemutató könyvnek!”

Martí Zoltán, a 777 főszerkesztője pedig ezeket a mondatokat fűzte első könyvéhez: „Felejthetetlen élmény és megtiszteltetés volt elkészíteni ezt az interjúkötetet, nagyon hálás vagyok Andrásnak a nyitottságáért – és legfőképpen a bizalmáért. Megrendítő történet az övé, szomorú és tragikus eseményekkel – ugyanakkor fantasztikus talpraállásokkal is. Szükségünk van olyan példaképekre, akik a tudomány nagyszerű szolgálóiként is tanúságot tesznek Istenbe vetett hitükről. A könyv egyik különlegessége, hogy András felesége, Altay Daniella is vállalta a beszélgetést, így az ő oldaláról is megismerhetjük közös történetüket, a nehéz és a szép időszakokat egyaránt.”

Az „Istennel a műtőben” november elején jelenik meg, de addig is kedvezménnyel előrendelhető!

