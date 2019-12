Istenünk csodásan munkálkodik a NAV-ban is – Adventi gyertyagyújtás kicsit másképp

A rendezvényhez kapcsolódva Köves Slomó főrabbi hanukagyertyagyújtást vezetett az előző nap kezdődött izraelita ünnep alkalmából.

„Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.” (Iz 55,10–11) Nincs akadály Isten előtt, és nem azért, mert erőszakos, hanem, mert valamilyen módon a szeretete mindenütt győzedelmeskedik a világban. Advent 4. vasárnapján olvastuk Jézusról: ő Emmánuel, ami azt jelenti, „velünk az Isten”. Mindannyiunkkal. Nem gondolunk erre, amikor az adóról vagy pénzügyekről beszélünk, vagy ha éppen a vámosok kerülnek szóba. A NAV esetében most az életnek erről a területéről lebbenti fel a fátylat a mi Urunk, ahogy az evangélium tanítása szerint tette ezt már kétezer évvel ezelőtt is Zakeus, vagy Máté esetében: megszólította őket, egy asztalhoz ült velük, és szabadulást, boldogságot hozott az életükbe.

Az adventi gyertyagyújtások belső munkatársi kezdeményezésre indultak el az idén, a NAV történetében először. December 23-án a karácsony előtti munkanap kora délutánján több mint huszonöt NAV munkatárs vett részt az ünnepen. Volt, aki szabadságáról jött be erre az alkalomra, mások az intézmény távolabbi épületeiből érkeztek a Duna-parti székházba. A vezetőséget többen is képviselték, köztük volt Sors László, a NAV-ot vezető államtitkár.

Az adventi gyertyagyújtás az első lépés a NAV és a történelmi egyházak közötti nem szokványos kapcsolat terén. Mint megtudtuk, a tábori püspökségekkel idén ősszel történt meg a hivatalos kapcsolatfelvétel, hogy „a NAV személyi állománya számára az advent keresztény üzenete hallhatóvá váljon, segítve ezzel az ünnepi felkészülés lelkiségének teljesebb megélését”. A gyertyagyújtásokon a NAV teljes személyi állományának lehetősége volt részt venni, természetesen önkéntes alapon: aki kedvet érzett hozzá, eljöhetett. A budapesti NAV-szerveknél több ezer ember dolgozik, különböző budapesti helyszíneken, épületekben.

Az idén először megrendezett adventi alkalmakból hármat a protestáns tábori püspökség vezetett. A december 23-i gyertyagyújtáson Berta Tibor ezredes, a katolikus tábori püspökség általános helynöke elmondta: az Úristen kommunikál velünk, amióta ember él a földön, kapcsolatba lép vele, már a bűnbeeséskor is keresi az elbujdosó Ádámot, „hol vagy?”. Majd megszólítja Noét, Mózest. A kinyilatkoztatás Istene keresi az embert az Ó- és az Újszövetség tanúsága szerint is – szögezte le Berta Tibor.Ugyanakkor ő a meglepetések Istene is – folytatta –, emlékszem, a Honvédelmi Minisztériumban kilenc évvel ezelőtt öt emberrel kezdtük az adventi gyertyagyújtásokat, most már közel százan is összejövünk egy-egy ilyen alkalmon.

Berta Tibor az adventi koszorú és a fény szimbolikájáról is beszélt. A jelen lévő Köves Slomó főrabbihoz fordulva hangsúlyozta, hogy jó példa a zsidóság hagyománytisztelete, s a katolikus egyházban is fontos kell legyen, hogy ne adjuk fel a jó hagyományokat. – A karácsony üzenete a keresztények számára egyrészt az, hogy hisszük, valljuk, a názáreti rabbi a világ világossága, másrészt az, hogy éppen ő, Jézus adta vissza az embernek a méltóságát. Szóba állt a nőkkel, gyermekekkel, a gyengékkel, a megvetettekkel, a szomorkodókkal és a derűsekkel egyaránt. Az ebből fakadó örömöt, világosságot tovább kell adnunk a világnak, embertársainknak – tette hozzá a katolikus tábori püspökség általános helynöke, majd békeséget, derűt, szeretetet kívánt a jelenlévőknek a küszöbön álló ünnepre, hogy „tudjunk kezet nyújtani azoknak is, akikkel kapcsolatban talán éppen békétlenek vagyunk”.

A negyedik gyertyát az adventi koszorún Sors László, a NAV államtitkár vezetője gyújtotta meg.

Az ünnepi rendezvény Köves Slomó beszédével folytatódott, aki a hanuka ünnep történetéről, jelentőségéről beszélt, majd elmondta, jelentős vállalás a NAV-ban vallásos, lelkiségi rendezvények megszervezése, fontos üzenetet hordoz. Rámutatott, hogy az adventi és a hanukagyertya-gyújtás is azt fejezi ki, hogy Isten tisztelete ne csak a templomokban valósuljon meg, közel kell hozni ezt a hitbeli kapcsolatot az emberekhez. Amikor elhangzik, hogy a vallás magánügy, az mindig annak a törekvésnek a jele, hogy a vallás, a hit ne legyen fontos – mondta a főrabbi. – Milyen furcsa lenne, ha a tízparancsolat csak a templom falain belül lenne igaz!

A hit által képviselt értékeknek – tiszteletben tartva a vallásszabadságot – akkor van értelme, ha azok az élet húsbavágó területein is fontosak, és a teljes erkölcsi felelősség akkor erős igazán, ha transzcendens (Istenre vonatkozó) eleme is van – tette hozzá. A NAV jelenlévő dolgozóihoz szólva Köves Slomó elmondta: „Kevesen látják az önök munkáját, szolgálatát, a köztudatban ritkán kapnak elismerést, pedig az életben a rendet, az igazságosságot, a helyes működést biztosítják. Felelős munkájuk, szolgálatuk szempontjából is fontosak ezek a gyertyagyújtások.” A főrabbi a Szentírás alapján hangsúlyozta: a kis fény sok sötétséget el tud oszlatni. A továbbiakban Köves Slomó hanukai áldást mondott, majd a vallásközi párbeszéd jegyében Sors László az adventi koszorú egyik gyertyájáról gyújtotta meg a hanukagyertya egyik lángját, és Berta Tibor, a katolikus tábori püspökség helynöke a másikat.

Fotó: NAV

Körössy László/Magyar Kurír