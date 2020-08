István király képviselte az életet hordozó kereszténységet – Fogadalmi ünnep Székesfehérváron

A szentmisét Spányi Antal megyéspüspök mutatta be az egyházmegye megjelent papságával a Magyar Szent Család – Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre – ereklyéinek jelenlétében a Szent Imre-templomban.

A főpásztor Szent István király szellemi öröksége nyomán a nemzeti összetartozás megerősítésére, a társadalmi felelősségvállalásra hívta fel figyelmet, amelynek értelmében meg kell védenünk múltunk értékeit, keresztény kultúránkat, hagyományainkat, a magyar családokat. „Így lehet élő ma is a Szent István-i felajánlás, és így maradhatunk meg az élet útján. Így gazdagíthatjuk Európában is a népek nagy családját ezután is, mint ahogy tesszük azt ezer éve, szinte folyamatosan. Vállaljuk ma is a magyar küldetést, teljesítsük azt, ami a mi dolgunk, hogy méltók legyünk múltunkhoz, méltók legyünk az életre!” – hangsúlyozta a főpásztor.

Ünnepel a keresztény világ Nagyboldogasszony vigíliáján, amely a főünnepek sorába tartozik. És ünnepel a magyar egyház, különösen is Székesfehérvár királyi városában, az ország történelmi fővárosában, az Magyar Szent Család városában, ahol 1988 óta megemlékezünk arról, hogy Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlotta az országot.

„Nemzeti ünnep” is ez a nap, ha hivatalosan nem is így nevezzük

– fogalmazott a püspök. „A magyar ember lelkében és szívében így érez, mert tudja, mit jelent ez a felajánlás. Így érez a nemzeti összetartozás évében, a békediktátumra való fájdalmas emlékezés évében az, aki tudja, hogy mit jelent nemzetünknek Trianon, és aki felelősséget érez első szent királyunk életműve iránt is.”

Szent István királyra emlékezve a püspök elmondta: tragikus sorsa volt első királyunknak. Harmincnyolc évet élt királyként, mely során súlyos döntéseket kellett hoznia, nehéz felelősséget vállalt, és számos fájdalmas tragédiát élt meg. „Küzdenie kellett, mert világosan értette mi a tét: vagy keresztény lesz e nép, vagy elpusztítják, vagy kivívja a maga helyét az európai népek közösségében, vagy felmorzsolják a magyart éppen úgy, mint ahogy az más népekkel is történt.”

A főpásztor hangsúlyozta, Szent István szerette népét, és felelősséget vállalt érte. Nem volt a hatalom megszállottja, hosszú éveken át küzdött a magyarokért, sokszor a magyarok ellenében is. Szembe került a múlt hagyományával képviselve jövőt, az életet hordozó kereszténységet. Hitt abban, hogy amit küldetésként elfogadott, az jó, az szent. „Hitt a király az Egyház tanításában, őszinte lélekkel fogadta el a római pápa vezető szerepét.

Tiszta szível akarta teljesíteni a keresztény erkölcs szabályait és az Egyház tanítását. Megértette, hogy mindez az életet és jövőt szolgálja már itt, e földi életben, és szolgálja majd az öröklétben is.

Ebbe a hitbe nevelte családját, erre a hitre adott példát családjával együtt.”

Spányi Antal püspök beszéde végén arra hívta fel a figyelmet, Szent Istvántól tanulva éljük hősként az életet, és mindennel, mindenkivel szemben büszkén védjük meg a múltunk értékeit, hagyományainkat és magyarságunkat. „Kell, hogy ebben a szellemben neveljük a fiatalságot, hogy megóvjuk őket az értéket vesztő, divatosnak és modernek tűnő gondolatoktól, amellyel a halál kultúráját építhetik csak… Ezt kell képviselnünk, hogy a száz esztendővel ezelőtt megcsonkított nemzetet lélekben egyesítve éljük meg az összetartozást, a felelősséget a másik magyarért, a keresztény kultúráért, a magyar családokért.”

A szentmisét követően az ereklyéket körmenetben vitték a Nemzeti Emlékhelyre, Szent István király és Szent Imre sírjához, ahol közös ünnepséget tartott a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Fejér Megyei Önkormányzat és a székesfehérvári püspökség. Az ünnepi körmenetben részt vettek a Vitézi Rend, a lovagrendek tagjai, a Hagyományőrző Koronaőrök, közéleti vezetők, a helyi katolikus iskolák és egyházközségek képviselői.

Cser-Palkovics András polgármester ünnepi beszéde után Spányi Antal püspök megújította hazánk felajánlását Szűz Máriának, ahogy azt Szent István király tette 1038-ban a halála előtti napon, amikor trónörökös nélkül maradt az ország. A Szent István-i hagyományhoz hűen Szent Imre sírjánál a Magyarok Nagyasszonya pártfogását, közbenjárását kérte az egész magyar népért. „Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária! Emlékezzél meg örökségedről, amelyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott. Tekints kegyes szemmel országodra, városunkra: légy szószólónk és közbenjárónk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink és minden ínségükből megszabadultak. Ez a remény ad életet most is, ez a bizalom indít, hogy oltalmadban keressünk menedéket mi, a te néped és örökséged.”

Az imádság után közös koszorút helyezett el Szent Imre és Szent István sírjánál Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgármestere, Tessely Zoltán és Törő Gábor országgyűlési képviselők, valamint Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök. A főpásztor elhelyezte az emlékezés gyertyáit is a sírhelyeknél. Az ünnepség végeztével az ereklyéket körmenetben kísérték vissza a Szent Imre-templomba.

Az ünnepséget a járványügyi korlátozó intézkedéseket figyelembe véve és az előírásokat betartva tartották meg. A szentmisét a városi televízió élőben közvetítette, így mindenkinek lehetősége volt lélekben bekapcsolódni az imádságba.

