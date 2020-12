Itt a „jóemberverseny” eredménye: átadták a Kopp–Skrabski-díjakat

A szervezet minden évben azt a személyt, valamint házaspárt keresi, akik tevékenységük középpontjába a gyerekeket, a családokat állítják, és szaktudásukkal, tevékenységükkel a családok boldogságáért dolgoznak az élet legkülönbözőbb területein. Ők azok, akik nélkül rosszabb hely lenne a világ.

A díjjal a hétköznapokban láthatatlan hősök munkájára kívánják ráirányítani a figyelmet. Azokra az emberekre, akik szakmájukon keresztül rendkívül sokat tesznek a gyerekekért, a családokért; amit ők tesznek, amivel ők foglalkoznak, az szorosan összefonódik a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom tevékenységével és alapértékeivel.

Mint minden évben, idén is két-két díj talált gazdára, egy arra érdemes személyt és egy együtt dolgozó, együtt alkotó házaspárt díjaztak, valamint van egy-egy közönségdíjas nyertes is. A házaspároknak járó díj azt értékeli, hogy ketten egy célt megvalósítva dolgoznak. Így volt már jelöltjeik között asztalos-bútorfestő, vendéglős és tréningeket szervező házaspár is.

A Kopp-Skrabski-díjat 2020-ban Tóth „Zsé” Ferenc gyógypedagógiai asszisztens, a Tündérkör Alapítvány elnöke, valamint Muzslai Etelka és Gábor, a 2=1 Családsegítő és Házasmisszió Alapítvány magyarországi és európai vezetői kapták.

„Mindig nagyon nehéz dolga van a zsűrinek, mert a Kopp-Skrabski-díj egy „jóemberverseny”. Mindegyik jelölt mögött hatalmas teljesítmény áll, és nem jobb egyik a másiknál, összehasonlíthatatlanok. Nagyon fontos érdeme a díjnak, hogy bizalomra épül. Honnan tudjuk, hogy tényleg jóemberek-e a jelöltek? Érdemesek-e a szüleimről elnevezett díjra? A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalomban egy bizalomra épülő társadalmat szeretnénk építeni, ahol mindenki büszkén mutatja fel a csodálatos embereket és biztos lehet benne, hogy jelöltségüket mind megérdemelten kapták. Mi nem félünk, hanem bátran vállaljuk, hogy minden jelölt fantasztikus és tiszteletreméltó! Nagy megtiszteltetés ilyen emberóriások közösségében lenni!” – mondta az online átadón Skrabski Fruzsina, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom elnöke.

Dr. Engler Ágnes, a Debreceni Egyetem tanszékvezető egyetemi docense, egyben a zsűri elnöke elmondta, a nyáron kiírt pályázatra számos jelölés érkezett. A jelöltek foglalkozása és önkéntes tevékenysége rendkívül szerteágazó, és jól megfigyelhető, hogy nem minden esetben kötődik az önkéntesség az eredeti foglalkozáshoz. Közös vonás mindenkinél, hogy miközben a közért dolgoznak, magánéletükben, családjukban is helytállnak, így válnak igazán hiteles emberré. „A jelöltajánlás során a várakozással ellentétben a járványhelyzet nem került előtérbe. Ez azt mutatja, hogy a jelöltek valóban hosszú ideje, hagyományos körülmények között is lelkiismeretesen segítik környezetüket. Ugyanakkor a járványhelyzetben tapasztaljuk az önkéntesség rendkívüli felerősödését, amely várhatóan hosszú távon is működni fog, gyarapítva ezzel a Kopp-Skrabski-díj jelöltjeinek számát is”.

* * *

A díjazottak:

Tóth „Zsé” Ferenc, a Tündérkör Alapítvány vezetője, gyógypedagógiai asszisztens

A Tündérkör Alapítvány gyermek- és családsegítő szervezet, amely a debreceni és a város környéki rászoruló gyermekeket segíti. Az alapítvány karácsonyi gyűjtéseket, jótékonysági futásokat, édességgyűjtő flashmobokat szervez és élelmiszerügyeletet tart fenn, ezzel az egyik leginnovatívabb nonprofit szervezet hazánkban. Ferenc súlyos rövidlátóként maga is árvaként nőtt fel. A speciális iskolában gyógypedagógiai asszisztensként dolgozó szakembernek régi álma teljesült alapítványa létrejöttével. Munkájában ez az idézet vezérli:

A végsőkig elmegyünk a rászoruló aprótalpúakért.

Muzslai Gábor és Etelka misszióvezetők

A 2=1 Családsegítő és Házasmisszió Alapítvány hazai vezetőiként házaspároknak tartanak tanácsadást a házasság és a szülő–gyermek kapcsolat megújításáért. Fiataloknak a felelős szexualitásról tartanak előadásokat, felkészítve őket a felelős párkapcsolatra, majd a házasságra. A kurzusok mellett számtalan kurzusvezetőt is kiképeztek már. Előadásaik, könyveik nemcsak itthon, de a határon túl is ismertek. Bibliai alapokon álló tanításuk, segítő tevékenységük aktuális és gyakorlatias a ma embere számára. A tizenegy gyermekes házaspár munkásságát az EMMI Pro Familiis kitüntetéssel ismerte el.

*

Az idei összesen tizennyolc jelölt közül közönségdíjasokat is választottunk. A szavazás egy hónapon át az interneten zajlott.

Közönségdíjasaink:

B. Habarics Kitty író, költő, grafikus

Az alkotó az anyaság ezer csodálatos arcát, a gyereklét gyönyörűségét mutatja be könyvein és rajzain keresztül. Témái között szerepel a koraszülés, a császármetszés traumája, annak feldolgozása, nem várt gyermekek érkezése és elfogadása, az autizmussal/Down-szindrómával élő gyermekek nevelése, elfogadása, a bántalmazott anyák jogaiért való kiállás. Mottója:

Olvasó gyermekből gondolkodó felnőtt válik.

Prof. dr. Pintér Sándor gyermekgyógyász, neonatológus és felesége, dr. Lehotzky Helga gyermekgyógyász, gyermek-nőgyógyász

Sándor 26 éve szolgálja a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálatot, amely eddig közel 25 ezer koraszülött életének mentésében vett részt. Az ő nevéhez is köthető hazánkban az első transzport inkubátorok használata. Nemcsak a tudományos életben alkotott kiemelkedőt, hanem emberségével támaszt nyújtott a csemetéjükért aggódó szülőknek. Felesége, Helga a gyógyítás mellett számos aggódó szülőnek és beteg gyermeknek, fiatalnak nyújt szakmai és emberi segítséget.

Forrás és fotó: Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom



Magyar Kurír