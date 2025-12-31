Január 9-én búcsúztatják és helyezik örök nyugalomra Wettstein József piarista atyát

„Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

hanem hogy ő szolgáljon és életét adja sokakért.”

(Mk 10,45)

A Legszentebb Oltáriszentségről nevezett Wettstein József piarista szerzetes 2025. december 24-én, életének 70., szerzetességének 47., papságának 41. évében hunyt el szentségekkel megerősítve a Budai Irgalmasrendi Kórházban.

Lelki üdvéért 2026. január 9-én, pénteken 13 órakor gyászmisét mutatunk be a Duna-parti Piarista Kápolnában (1052 Budapest, Piarista utca 1.).

Kérjük a főtisztelendő paptestvéreket, hogy a liturgiákra albát és lila stólát hozzanak magukkal!

Kedves halottunktól 2026. január 9-én, pénteken 15 órakor veszünk végső búcsút a Fiumei Úti Nemzeti Sírkertben (1086 Budapest, Fiumei út 16–18.).

A temetési szertartást közvetlenül a piarista rend sírboltjánál fogjuk tartani (a hátsó fal mellett, a Kossuth-mauzóleum háta mögül indulva egyenesen oda jutunk – FM-JOBB-1/512 sír). A Nemzeti Örökség Intézete a korábban érkezők számára a C-épületben (nagy sárga épület a főút jobb oldalán) fűtött gyülekezési helyet biztosít (víz, kávé, pogácsa), és onnan együtt lehet kimenni a kriptához. A temető bejáratánál lesz egy mikrobusz és két golfautó is, ami szükség esetén szállítani tudja az érkezőket.

A temetést követően 17 órától megemlékezést tartunk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán (1052 Budapest, Piarista köz 1.), ahol felidézzük a tanár úr életét és munkásságát. Személyes visszaemlékezéseket és fotókat a rendtartomány köszönettel fogad Wettstein tanár úrról a kommunikacio@piarista.hu címen. Kérjük, hogy megemlékezéseiket január 7., szerdáig küldjék meg!

A gyászmise, a temetés és a megemlékezés méltó lebonyolítása érdekében kérjük, részvételi szándékukat előzetesen jelezzék a titkarsag@piarista.hu címen!

Gépjárművel érkezőknek fizetős parkolási lehetőségek:

Az Erzsébet híd pesti hídfője alatt kialakított parkolóban; a Millenium Center mélygarázsban (1052 Budapest, Piarista u. 4.); a Franklin Parkolóházban (1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.); a Regus Parkolóházban (1053 Budapest, Reáltanoda u. 8-10.); a Vörösmarty Garázsban (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 2.); a Szervita Square Parkolóházban (1052 Budapest, Szervita tér 8.); valamint az Aranykéz Parkolóházban (1052 Budapest, Aranykéz u. 4.).

Kérjük, hogy a koszorúra, virágra szánt összeggel a Piarista Alapítvány szolgálatát támogassák. Bankszámlaszám: CIB 10700024 70759196 51100005; közlemény: „rászoruló diákokért”

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!

