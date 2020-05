Járjon át bennünket a világosság! – Teljes húsvéti liturgia „ünnepfelezéskor” a görögkatolikusoknál

A görögkatolikus egyházban a húsvéti ünneplés felénél, a szent ötvened közepén a következő énekkel kezdődik az előesti nagy alkonyati zsolozsma: „Bekövetkezett a szent időszak fele, mely a föltámadáskor kezdődött, és a Szentlélek lejövetelével fog befejeződni, és mely két oldalról sugárzó fénnyel tündöklik, mindkettőt magában egyesítve, és az Úr mennybemenetelének dicsőségét ünnepélyesen előre hirdetve.” Mindez megvilágítja az ünnepfelezés hagyományát.

Máriapócson az első imaóra (Utrenye) fél 8-kor kezdődött. Az egész húsvéti ünnepkört imádságosabbá teszi, hogy a többi napközi imaórát is végzik (9, 12 és 15 órakor). Negyed öttől Parakliszt, majd Kocsis Fülöp érsek-metropolita vezetésével Szent Liturgiát, azt követően ünnepi vecsernyét tartottak. Mosolygó Tamás atya prédikációjában hangsúlyozta: „Tekintsünk vissza a kivételes nehézségeket is hordozó elmúlt időszakra, de a mai nap erősítsen meg mindnyájunkat, és nézzünk előre!”

Kocsis Fülöp az alkonyati istentiszteleten így szólt a jelenlévőkhöz: „Úgy teszünk, mintha húsvét lenne… De hát húsvét van!” A főpásztor ujjongó örömre hívott mindenkit.

Már nem csak online kapcsolódhattak be a hívek az imádkozásba. Olyanok jöttek el, akik hetek óta vágytak a templomi közösségre, most tudták elvégezni szentgyónásukat, most tudták kiénekelni magukból az örömöt, hogy feltámadt Krisztus. „Az elmúlt hetek hiánya, fájdalma mérséklődött – írja egy résztvevő. – Amikor a sztichirák éneklése során elhangzott: »egymást, mint testvérek, öleljük!«, a maszkok mögött is érződött a mosoly, csillogó szemekkel néztünk össze. Gyógyított rajtunk a húsvéti időszak felének megünneplése. Legyünk hálásak, hogy ezt megtehettük, és fogadjuk meg érsek atya szavait: »Járjon át bennünket az ünnep fénye, járjon át maga a Világosság!«”

A görögkatolikus metropólia május 1-jén kiadott rendelkezése szerint az ünnepi időszak zárásakor, tehát május 20-án is elvégezhető a teljes húsvéti szertartás.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Egyházmegye

Magyar Kurír