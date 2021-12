Járjunk együtt! – A gyulafehérvári szemináriumban is elkezdődött a szinodális út

A Szeplőtelen Fogantatás ünnepén a gyulafehérvári székesegyházban Kerekes László segédpüspök mutatott be szentmisét, amelynek keretében a főegyházmegyében is lezárták a Szentatya által meghirdetett Szent József-évet. Az ünnepi szentmise egyben a kispapok számára a szinódusi munkát megkezdő eucharisztikus áldozat is volt.

A délelőtt az „alapozásról” szólt. Rövid felvezető előadások keretében Baróti Tibor, Blaga Antoniu, Bőjte Csongor és Timár József diakónusok ismertették a szinódus célkitűzéseit, annak munkadokumentumát és az egyházmegyei szakasz munkafolyamatát. A főegyházmegyei bizottság által szerkesztett és kiadott segédlet alapján felhívták a kispapok figyelmét arra, hogy mindannyian meg vagyunk hívva a 2023-as püspöki szinódusig tartó szinodális útra, hogy valóban megvalósulhasson közösségeinkben és egész Egyházunkban a „Járjunk együtt!” mottó. Erre Ferenc pápa az erdélyi híveket már csíksomlyói látogatása alkalmával meghívta.

Délután műhelymunka keretében, kiscsoportokban keresték a válaszokat a papnövendékek a szinódusi dokumentum kérdéseire. A megosztások során a következő felvetésekre reflektálva a kiscsoportok is megosztották egymás között a legfontosabb gondolatokat: Milyen élményeid vannak az Egyházzal?; A hit megtartó erejét egyénileg és közösségben tapasztalhatjuk meg. Mit jelent ez számodra?; Mit tennél, hogy együtt menjünk Isten felé a közös úton?; Mit tehetnénk azokért, akik eltávolodtak az Egyháztól?; Milyen az az egyházi közösség, amelyhez szívesen tartoznál?

A nap moderátora, Kiss Endre spirituális hangsúlyozta, hogy a programmal nem zárult le a közösségben a szinódusi munkafolyamat, hanem a most szerzett tapasztalatokat, gondolatokat a későbbiekben még nagyobb körben megvitatják, majd a közös munka eredményét továbbítják a folyamatot koordináló bizottság felé. A szinódusnak szentelt napot a kápolnában végzett ünnepélyes esti dicsérettel zárták a kispapok, felajánlva imádságukat a szinódus eredményességéért, hogy az valóban a közösségek, az egyházmegyék és az egész Egyház megújulását szolgálja.

