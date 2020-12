Járvány kontra szentmise – Európa püspökei szerint kell a lelki egészségvédelem is

Európa egyes országaiban jelentősen eltérnek a szabályozások, a nagyobb országokban még a régiókon belül is. A liturgia és kifejezetten a szentmise közösségi ünneplése ősidők óta az Egyház „belügye” volt, amit a kánonjog és a Szentszéknek az egyes országokkal kötött megegyezése garantál. Ennek jegyében próbálnak a világegyház, benne Európa püspökei is olyan megoldásokat találni, amelyek megfelelnek a külső, járványügyi elvárásoknak is.

Belgiumban december 12-én állapodott meg a kormány és a katolikus egyház, hogy végül is egyáltalán lehetséges a szentmisék nyilvános bemutatása, igaz legfeljebb 15 hívő jelenlétében. A megállapodás mégis áttörést jelent, hiszen a belga kormány egy korábbi döntése egészen január 15-ig kiterjesztette a gyülekezési tilalmat, beleértve abba a katolikus templomokat is. Ezzel szemben léptek fel határozottan a belga főpásztorok és így született meg egy közös döntés, mely az említett módon lehetővé teszi a szentmisék ünneplését korlátozott számú részvétellel. Ezentúl pedig a templomok nyitva maradnak, hogy a hívek bármikor egyéni imádságra és szentgyónásra betérhessenek az Úr házába. A belga főpásztorok azt is elérték, hogy a családok, ha már úgyis együtt élnek, akkor a templomba is együtt mehessenek és egymás mellett ülhessenek. A közlekedési korlátozások miatt viszont az éjféli misét csak koraesti időpontban tarthatják meg. Viszont az országos és főként a helyi tévék és rádiótársaságok többször közvetítenek szentmisét. A püspökök ugyanakkor hangsúlyozzák, felelősségük tudatában, hogy egyetértenek a kormány egészségvédelmi intézkedéseivel.

A svájci püspöki konferencia is döntést hozott a liturgikus eseményeken való részvétel lehetőségéről. Körlevelükben közlik, egyetértenek a szövetségi kormány szigorú intézkedéseivel, mert „tovább nő a fertőzöttek száma, a kórházak megteltek, tehát fokozottabb óvatosság szükséges”. Ez viszont nem jelent templombezárásokat, hiszen a közösségi liturgián való részvétel a lelki egészségvédelmet szolgálja. Ennek értelmében 50 főben maximálták a részvételt a templomi szertartásokon és ugyanez vonatkozik a temetésekre is.

Európában nagyon pozitív hatást keltett a francia alkotmánybíróság közelmúltbeli döntése, mely szerint a polgári hatóság, köztük a kormány sem foszthatja meg az állampolgárokat az egyik legalapvetőbb állampolgári jog, a szabad vallásgyakorlás lehetőségétől, mely a templombezárások miatt nem valósulhatott volna meg.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: CNA

Magyar Kurír