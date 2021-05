Járványügyi rendelkezések a Szeged-Csanádi Egyházmegyében

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2021. május 7-én kiadott, a járványhelyzettel kapcsolatos általános rendelkezései a Szeged-Csanádi Egyházmegyében is érvényesek.

2021. május 17-től visszavonásra kerül a vasárnapi szentmisén való részvétel alóli fölmentés, valamint az általános feloldozás lehetősége.

A járványügyi előírásokat továbbra is fokozott figyelemmel tartsuk be és tartassuk be.

Szeged, 2021. május 12.

Dr. Kiss-Rigó László

püspök

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye



Fotó: Lambert Attila



Magyar Kurír