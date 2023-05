Játék a lengyel festészettel – Időszaki tárlat nyílt a győri Triangulum Galériában

Nem volt véletlen a kiállítás megnyitásának időpontja: 1791-ben ezen a napon fogadta el a Lengyel–Litván Unió szejmje a világ második és Európa első modern alkotmányát. A reprodukciók és interpretációk elkészítésében a Lengyel Nagykövetség mellett működő Petőfi Sándor Lengyel Iskola diákjai, valamint a szülők és a tanárok voltak a fotóművész segítségére. A fotográfiák nem hű másolatai az eredeti festményeknek, de az élő reprodukciók által a néző egy régi korban érezheti magát. Az interpretációkat az eredeti műtől való eltávolodás teszi különlegessé.

Csoma Szilvia fotóművész arra vállalkozott, hogy tükröt tartson a jelennek, illetve a jelen élet leképezze a múltat – mondta a kiállításmegnyitón Reisner Ferenc általános püspöki helynök. – Ahhoz, hogy igazi értékeket tudjunk felmutatni, szükségünk van letisztult alapigazságokra. Ha szívünkben él az örök emberi igazság, akkor a múltból erőt merítve és a múlt tapasztalatait felhasználva a jelenben bölcsebben tudunk élni, és bizalommal telibb, biztonságosabb jövő felé tudunk tekinteni.

A Triangulum Galériában mindig különleges kiállítások kapnak helyet, amelyeket máshol nem láthat az ember – mondta köszöntőjében Dézsi Csaba András, Győr polgármestere. – A világ változásai ellenére festményeken szereplő modellek ugyanolyan emberek voltak, mint mi, ugyanazok történhetnek velünk, mint történnek velük. A háború árnyékában élve elgondolkodtató, hogy amikor ezek a festmények születtek, az emberek boldogok voltak, élték a mindennapi életüket, modellt álltak a festőknek, majd jött a háború, ami lerombolt mindent. De megmaradtak a festmények. Belekerültek a fotókba fricskaként a mai kor egy-egy ikonikus, a fogyasztói társadalmat idéző darabjai. A történelem ismételheti önmagát, és ha nem figyelünk oda, akkor velünk is bármi megtörténhet. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, és őrizzük meg a békét – hangsúlyozta a polgármester.

Kolonics Péter, a Győri Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megköszönte a Szent László Látogatóközpont igazgatójának, Cseh Sándornak az együttműködést, hogy Győrben is láthatóvá vált a vándorkiállítás. Emlékeztetett: május 2-án a lengyel lobogó napját, míg 3-án a májusi 3-i alkotmány 272. évfordulóját ünnepelték, ami alkotmányos monarchiát teremtett és a hatalommegosztás elve szerint elkülönült jogalkotói, végrehajtói és bírói hatalmi ágakat hozott létre.

A kiállítás azért is különleges, mert kifejezi a lengyel–magyar barátság fontosságát, és a barátság ápolásának szükségességét a jelenlegi politikai és háborús helyzetben. Az elmúlt évek politikai és gazdasági nehézségei közepette emlékezni kell azokra az értékekre, amelyre a lengyel–magyar barátság épül, de amelynek megmaradásán dolgozni kell. Különösen fontos, hogy ne csak a politikai és gazdasági viszonyra koncentráljunk, hanem a kulturális és társadalmi kapcsolatokat is erősítsük. Az erős barátság és együttműködés nemcsak a két ország, hanem a régió és Európa számára is fontos. Az együttműködéssel tudjuk védeni érdekeinket és értékeinket – szögezte le Kolonics Péter.

Andrzej R. Kalinowski, a Lengyel Köztársaság konzula beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a kiállítás létrejöttében nagy szerepet vállalt a legfiatalabb generáció: a Lengyel Nagykövetség mellett működő Petőfi Sándor Lengyel Iskola diákjai.

A Játék a lengyel festészettel című kiállítás a régi portrékat és a kortárs értelmezést ötvözi, kiváló technikával. A kiállítást a 19. és a 20. századi remekművei ihlették, köztük Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski vagy Tadeusz Makowski festményei. A diákok, a szülők és a tanárok nem csupán életre keltették, hanem interpretálták is a műveket, sokszor merész, olykor játékos formában. Az interpretációk kiindulópontja a fogyasztói társadalom kritikája és annak játékos formában történő ábrázolása volt – ismertette Andrzej R. Kalinowski. – Csoma Szilvia fotográfus alkotásai nem hű másolatai az eredeti képeknek. A fény és az árnyék játékának, a színek összhangjának köszönhetően az élő reprodukciók visszarepítik a nézőt a múltba, a szereplők egyfajta titokzatosságot közvetítenek.

Az interpretációkat a modell egyedisége és az eredeti műtől való eltávolodás teszi különlegessé – emelte ki a lengyel konzul, aki köszönetet mondott a Győri Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és a Szent László Látogatóközpont igazgatójának a kiállítás ilyen nívós helyszínen történő megrendezéséért.

A megnyitón közreműködött a győri lengyel Akord Kamarakórus.

A Játék a lengyel festészettel című kiállítás védnökei Sebastian Keciek, Lengyelország magyarországi nagykövete, Joanna Urbańska és a Lengyel Intézet igazgatója.

A tárlat május 28-ig látogatható, mindennap 10 és 18 óra között.

A kiállítás már több helyszínen is megtekinthető volt, legutoljára Veszprémben.

A tárlat a Szülők a Lengyel Iskoláért Alapítvány által kezdeményezett és létrehozott projekt eredményeképpen jött létre, a Segítség a Keleten Élő Lengyeleknek Alapítvány és a Budapest Főváros II. Kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat társtámogatásával. A vándorkiállításnak nem csupán edukációs szerepe van. Célja, hogy kedvet csináljon a művészettel történő játékhoz, valamint ahhoz, hogy a mai világunkról alkotott egyéni megfigyeléseinket a művészet által kifejezzük.

