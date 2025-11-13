Jazloveckij ukrán püspök: Erősödnek a támadások, de a szolidaritás erősebb a félelemnél

„Gyakorlatilag áram nélkül élünk. Naponta csak néhány órán át van áram, de éjszaka minden sötétségbe borul” – mondta el Olekszandr Jazloveckij kijev-zsitomiri segédpüspök. „A háború kezdete óta nem láttunk hasonló helyzetet – tette hozzá. – A székesegyházunk például kizárólag a nagy generátorunknak köszönhetően működik: amint elmegy az áram, a generátor bekapcsol. Nappal nem annyira érzékelhető az áramhiány, este azonban Kijev sötétségbe borul, és nemcsak itt, hanem az ország minden nagyvárosában ez történik.”

A Kreml megváltoztatta stratégiáját, a felőrlésre összpontosít. November 8-án éjszaka Ukrajna az egyik legnagyobb offenzívát szenvedte el a konfliktus kezdete óta. Az orosz erők több mint 450 drónt és 45 rakétát indítottak, az ország egész területén energetikai infrastruktúrákat és lakott területeket támadva. Az ukrán védelem célpontok százait védte meg, de a károk így is hatalmasak. Számos régióban hosszú áramszünetek vannak, az alapvető szolgáltatások kimaradnak. A főváros több kerülete több mint tíz órán keresztül maradt áram nélkül.

„Szerencsére az idő egyelőre elég enyhe, még nem ért ide a tél fagyos hidege – mondta a Caritas-Spes elnöke. – A lakásokban még nem érzékelhető a téli fagy, azonban akik árammal főznek, már érzik a hiányát, különösen az idősek és a gyerekek. Sokan próbálnak máshol étkezni, például a McDonald’sban, vagy más helyeken, ahol készételt lehet venni.”

Az emberek keresik a megoldásokat, próbálnak alkalmazkodni generátorokkal, gyertyákkal vagy zseblámpákkal. „Mindezek ellenére – erősítette meg a püspök – igyekeznek megőrizni a nyugalmukat és a reményt. A templomok nyitva vannak, és gyakran a nappali órákban misét tartanak, vagy együtt imádkoznak a békéért. A papok és az önkéntesek továbbra is segítik azokat, akik a keleti országrész bombázásai miatt kénytelenek voltak elhagyni otthonaikat.

Érezhető a nagy fáradtság, de mély hit is: a meggyőződés, hogy Isten senkit sem hagy el, és hogy az emberek közötti szolidaritás erősebb, mint a félelem.”

November 8-án, szombaton Zaporizzsjában megnyitottak és megáldottak egy ipari kenyérsütő kemencét a város egyik pékségében, amelyet az albertinus szegénygondozói rend működtet. A kezdeményezés a Kolumbusz Lovagok támogatásával valósult meg, az Apostoli Alamizsnahivatal és a vatikáni dikasztérium együttműködésével, amely a szegények iránti szeretetszolgálatot gyakorolja a pápa nevében. „Az új ipari berendezések nagy segítséget jelentenek pékjeinknek és azoknak az embereknek, akik naponta jönnek hozzánk. Igyekszünk biztosítani, hogy senki ne maradjon kenyér nélkül” – mondta Makszimilian Smihelszkij testvér, aki az albertinus testvérek jótékonysági munkáját vezeti Zaporizzsjában. A pékség most már naponta körülbelül 1200 kenyeret tud sütni. Közel 1700 ember kap segítséget: hajléktalanok, menekültek és családok, akik mindent elvesztettek. A Kolumbusz Lovagok és más jótevők támogatásával a krakkói albertinus szegénygondozó testvérek havonta küldenek élelmiszerszállítmányokat Zaporizzsjába – alkalmanként 15–20 tonnányit –, több mint 1300 kilométeres utat megtéve.

Szokásos heti videoüzenetében a görögkatolikus ukránok nagyérseke, Szvjatoszlav Sevcsuk úgy beszélt erről a hétről, mint amely Ukrajna, Európa és a világ történelmében az ukrán nép hősies ellenállásának hete az orosz megszállókkal szemben. Hozzátette: „De ma ismét kijelentjük: élünk, a reményben, az Istenbe vetett hitben. Ukrajna kitart, Ukrajna harcol, Ukrajna imádkozik.”

Forrás: AgenSIR

Fotó: Wikipedia

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír