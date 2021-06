Jelen lenni imádságban és mások meghallgatásában – Az első állandó taizéi közösség Burgundián kívül

Négy szerzetes részvételével a közelmúltban jött létre a taizéi ökumenikus közösség első olyan állandó testvérisége Európában, amely nem az alapítás helyén, Taizében működik. A négy szerzetes Párizs Pantin nevű – jelentős arányban muszlimok lakta – elővárosában telepedett le. A testvéreket Pascal Delannoy, a Saint-Denis-i egyházmegye püspöke hívta meg, aki régóta szoros kapcsolatot ápol a taizéi közösséggel, s minden évben nagyjából kétszázötven újonnan bérmálkozott fiatallal elzarándokol a burgundiai közösséghez. Alois testvér, a taizéi perjel igent mondott a felkérésre, s néhány hónapja a szerzetesek a Sainte-Marthe des Quarte-Chemins templomban tartják napi imádságaikat, arra törekedve, hogy az imádság közegében és másokat meghallgatva legyenek jelen a környéken.

A testvérek arra törekednek, hogy megismerjék Seine-Saint-Denis megyét, amelyhez Pantin tartozik. A területen igen sokféle nemzetiségű ember él együtt, amiből feszültségek is adódnak. A holland származású Jasper testvér hetente kétszer ételt oszt, s közben sokat beszélget a környék lakóival. Mások kerékpáron közlekedve hajléktalanokkal és bevándorlókkal veszik fel a kapcsolatot, mint például a lengyel származású Wojtek testvér, aki Taizébe el-ellátogató fiatalokkal is találkozik, s több plébánia meghívásának is eleget kell tennie.

„Oly sok emberrel kell találkoznunk, s nem is kell tennünk semmit ezért, csak hagyjuk, hogy egyik helyről a másikra hívjanak” – mondja Jasper testvér. „A legfontosabb, hogy erőteljes spirituális középpontja legyen a kezdeményezésnek, s reméljük, hogy innen majd minden fokozatosan kisugárzik” – tette hozzá Pascal Delannoy püspök a La Croix című napilap összeállításában.

