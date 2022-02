Jelenlétünkkel hozzunk reményt és gyógyulást – Szentmise Boldog Apor Vilmos püspök tiszteletére

A lelkipásztorral koncelebrált Böcskei Győző székesegyházi plébános, Kálmán Imre prefektus és Bognár István spirituális. A szentmisén a Brenner János Papnevelő Intézet növendékei végeztek liturgikus szolgálatot.

Reisner Ferenc szentbeszédében a napi szentírási részletekről elmélkedett. Az evangélium (Mk 6,53–56) kapcsán elmondta: Jézus bármerre jár, aki tiszta lélekkel közeledik hozzá, képes felismeri benne élete lehetőségét, esélyét, és remény gyullad szívében. Pogány lakta vidékeken is megismerték Jézust, rajta keresztül pedig Isten szentségének jelenlétét közösségükben, ami egyben gyógyulást is jelentett a közösség számára.

A szentek ugyanis ilyen hatással vannak életünkre: bármilyen nehéz élethelyzet közepette is legyünk, a szent megjelenése mindig ünneplőbe öltözteti világunkat, hiszen az isteni reménysugárt és a gyógyulás elixírjét hozza el számunkra.

Apor püspök reverendájának szegélye éppoly kegyelemközvetítő és gyógyító erő volt a győri romok között, mint Jézusé a napi evangéliumban

– fogalmazott a szónok.

Az olvasmányban (1Kir 8,1–7.9–13) Salamon király templomot épít az Isten dicsőségére, az épület azonban mindaddig üres, amíg a szent sátorral, annak kellékeivel együtt be nem viszik a szövetség ládáját, helyet nem kap Isten, hogy szentségével betöltse azt. Hasonlóképpen van ez korunkban is:

amíg a szent nem jelenik meg templomaink falai között, addig csak egy építészeti remekműről vagy emlékműről beszélhetünk.

A rektor rávilágított arra, hogy a Káptalandomb számos ajándékot rejt számunkra. Az egyik ilyen ajándék a szent életű püspök példája, amely reménységgel tölthet el minket. Hangsúlyozta, hogy minél több szent van jelen a templom falai között, annál megtapasztalhatóbb az Isten gondoskodása életünkben. Aki pedig szent életet élt, annak dicsősége a későbbi korok számára is felragyog.

„Életünkben Boldog Vilmos püspök arra tanít, hogy ismerjük fel az élet helyzeteit, tiszteljük a körünkben megjelenő isteni szentséget és általa a remény emberei legyünk egy reményvesztett és zilált világban. Apor püspök ma is járja Győr utcáit, hogy reményt és isteni kegyelmet közvetítsen. Szeretne minket is magával ragadni, hogy úgy tudjunk embertársainkhoz közeledni, hogy abból a szentség sugározzon és Isten gyógyító ereje nyilvánuljon meg a kegyelem fénye által. Ehhez azonban nekünk is

a megszentelődés útját kell választanunk, gyarlóságainkat háttérbe szorítva, és engedve, hogy az isteni kegyelem a Szentlélek templomává építse az életünket.

Az emlékezés mellett tanuljunk Boldog Apor Vilmos püspöktől, engedjük az ő vezetését életünkben, hogy ugyanazzal a lelkülettel, a magunk fehér vértanúságával mutassunk jó példát az Isten felé vezető úton.”

A szentmise végén Reisner Ferenc általános püspöki helynök vezetésével Apor Vilmos püspök szentté avatásáért imádkoztak.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Hencz Márton

Magyar Kurír