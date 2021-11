Jelnyelvi adventi naptárral segítik a hallássérülteket az ünnepi készületben

A Katolikus Hallássérült Pasztoráció Facebook-oldalán mindennap egy adventhez és karácsonyhoz kapcsolódó jel lesz látható napi bibliai szakaszokkal és elmélkedési szempontokkal – utóbbiakat a ferencesek adventi készületi anyagaiból és Varga László püspök Facebook-bejegyzéseiből állítják össze.

Minden adventi vasárnap pedig gondolatokat tesznek közzé jelnyelven a fenti Facebook-oldalon.

Hallássérült testvéreink továbbra is be tudnak kapcsolódni online élőben és visszanézhető módon is az akadálymentesített vasárnapi szentmise-közvetítésbe a Mátyás-templomból: továbbra is minden vasárnap 12 órától jelnyelvi tolmácsolással és folyamatos feliratozással tudják nyomon követni a szentmisét a Mátyás-templom YouTube-csatornáján.

A Katolikus Hallássérült Pasztoráció célja, hogy Isten igéjét, az evangélium üzenetét akadálymentesen eljuttassák a siket és nagyothalló hívekhez. Kérdés esetén a hallasserult.katolikus@gmail.com e-mail-cím áll rendelkezésükre.



Forrás: Katolikus Hallássérült Pasztoráció



Fotó: Pexels.com



Magyar Kurír