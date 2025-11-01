Jézus Krisztus, az igazi barát – Tanodások töltődtek a Nyíregyházi Egyházmegye rendezvényén

A megjelenteket a NYETISZ és az egyházmegye szociális irodájának gazdasági vezetője, Pusztai László köszöntötte.

Emlékeztetett, hogy Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök 2019-ben azzal a céllal alapította meg a szervezetet, hogy az egyházmegye tanodáin keresztül is segítse, felkarolja a nehéz, hátrányos helyzetben élő gyermekeket – mindezt görögkatolikus szellemiségben. Az intézményrendszer az együttlét örömén túl a tanulás és életvitel megsegítése mellett keresztény értékrendet is kíván közvetíteni a gyermekeknek és családoknak.

A tanodanapon jelen volt Gánicz Endre Sándor atya, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke és Bodnár-Szabó Ildikó, a szociális iroda vezetője.

A szervezők és segítők – a szociális és a hitoktatási iroda munkatársai – a NYETISZ négy tanodájából (a huszártelepi Magvető, a hodászi, a kántorjánosi és a máriapócsi tanodákból) érkező 75 gyermeknek izgalmas, vidám és önfeledt napot szerveztek az őszi szünetre.

A gyerekekkel érkeztek a tanodák szakmai vezetői és segítői, így az egyházmegye szívében összesen több mint száz vendéget fogadtak a munkatársak.

Pusztai László a Biblia szavait idézte: „Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak.” (3 Jn 1,4)

A programok ismertetését követően Gánicz Endre atya vezette a közös imát. A főhelynök a nap mottójaként fogalmazta meg a gyermekek számára az üzenetet: „Jézus az én barátom”. Interaktív módon vezette a gyerekeket a felismerésre: Jézus Krisztus igazi barát, aki annyira szeret bennünket, hogy meghalt értünk. „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” – idézte a Szentírás szavait, bátorítva a gyerekeket, hogy fedezzék fel egymásban azt a jóságot, amit mindannyian Jézus Krisztus által hordozunk.

A nap feladata nemcsak a szórakozás volt, hanem az is, hogy a különböző tanodákból érkező gyermekek ismerkedjenek, és minél több új barátot gyűjtsenek a közösségi kötelékek erősítésére.

A lelki töltődést követően a vidámság vette át a főszerepet. A reggeli után a gyerekek átvonultak a tornaterembe, ahol Veres Gabriella vezetésével egy lendületes zumbabemutató és bemelegítés alapozta meg a hangulatot.

Ezt követte a Magvető tanoda műsora: egy szólóéneket és autentikus cigánytáncokat adtak elő a gyerekek.

A program gerincét a közösségépítő játékok adták: a sorversenyek során hét csapat hét állomáson gyűjtötte a pontokat.

A sportos vetélkedőt a Naninski & Figaro akrobata duó interaktív műsora követte.

Ezt követően a hodászi tanoda cigány népviseletbe öltözött tagjai táncoltak és vonták be végül a közönséget is egy táncházba.

A szervezők értékes ajándékokat adtak át minden megjelent gyermeknek, a tanodák szintén gazdagodtak közösségépítő játékokkal és mindennapos használati tárgyakkal. A mozgalmas napot közös ebéddel zárták.

A tanodanap az egyházi gondoskodás azon törekvését erősítette, hogy a tanoda nem csupán a tanulásban és a mindennapi életvitelben nyújt segítséget, de közösségi élményt és lelki feltöltődést is kínál.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír