Jézus maga az ígéret földje – Felszentelték a megújult parókiát Alsóregmecen

A szlovák határ menti kicsi településen a Szent Liturgia előtt karácsonyi versekkel, énekekkel köszöntötték a gyermekek a templomba érkezett főpásztort.

A Krisztus születésének ünnepe előtti vasárnapon Máté evangéliumából Jézus Krisztus nemzetségtábláját olvasták föl a liturgián (Mt 1,1–25). E nagy hitű, Istenben reménykedő ősök idegenként, jövevényként járták az ígéret földjét. Negyvenkét nemzedéken keresztül adták tovább Isten ígéretét, és azt az életerőt, amely lehetővé teszi az ígéret beteljesülését. Az egyiptomi fogságból való szabadulást leíró bibliai szakaszokból az is kiviláglik, hogy éppen negyvenkét állomáson keresztül jutott el a választott nép az egyiptomi rabságból az ígéret földjére, Kánaánba. „A két szentírási üzenetet egybevetve könnyű fölfedeznünk, hogy

a negyvenkét nemzetség végén szereplő Jézus maga az Ígéret Földje, a Kánaán, őhozzá tart mindenki, akit Isten meghívott erre a hosszú vándorútra”

– mutatott rá püspök.

A választott nép tagjai között hallottunk olyanokról is, akiknek élete nem volt dicső. A mindenható Isten mégsem tartotta rangon alulinak, hogy egy ilyen nép sorában megszülessék, nem tartotta rangon alulinak, hogy ezen pátriárkáktól, ezen jövevényektől, vagy kétes erkölcsű királyoktól, azok késői leszármazottjaként jöjjön a földre. „A mi Urunk, Jézus Krisztus csak annyit tartott fontosnak, hogy az ő nemzetségtábláján nemzedékről nemzedékre adják át az ígért életet apáról fiúra. A mindenható Isten úgy rendelte, hogy az emberi élet családban, nemzedékről nemzedékre gyarapodjék – mondta Orosz Atanáz. – Karácsony előtt öt-hat nappal meg kell fontolnunk, hogy a mi családunknak is milyen szerepet szán, milyen szerepet adott az Isten. Miért is engedte meg, hogy míg számos országban, a legszigorúbb karanténban, kijárás nélkül vagy éppen családlátogatás nélkül készülnek a jövő hétre, mi együtt ünnepelhetjük Krisztus születését, a Szent Családot szemlélve. Azért engedte meg, hogy családjaink is épüljenek ebből, hogy gyarapodjanak, hogy a szeretet, ami ilyenkor karácsonykor különösen is fontos, még nagyobb legyen.

Akiknek nevét hallottuk a Szentírásból, bármilyen botlásokkal is éltek, részben nagy hitű és részben mélyen szerető emberek voltak. Isten akarata az, hogy mi is az övékéhez hasonló nagy hittel és reménységgel tekintsünk a jövő felé, és azzal a hittel szeressünk másokat is, amellyel a pátriárkák Krisztus Urunk eljövetelét tették lehetővé.

Egyúttal gondolunk azokra a családtagokra, ősökre, akik a mi felmenőink sorában tartották meg a hitüket, vagy bármi jót átadtak nemzedékről nemzedékre”

– tette hozzá a főpásztor.

Az evangéliumi szakasz végén Máté evangélista Jézus Krisztus születését is meghirdette, hogy az angyal üzenete szerint a közénk jövő Emmánuel szabadítja meg népét bűneitől. A karácsony előtti napok arról is szólnak, hogy az Isten népe megszabaduljon bűneitől, s erre a szentgyónás ad számunkra lehetőséget. „Kívánom, hogy karácsony szent és fényes ünnepére a környékbeli közösségek minden tagja jusson el a teljes bűnbocsánatra. Így fogjuk tudni tiszta szívvel fogadni a megváltó Jézust, így fogjuk tudni őt jó szívvel, hittel és szeretettel ünnepelni” – zárta a homíliát Orosz Atanáz püspök.

A liturgia a házszentelés szertartásával folytatódott a felújított parókián. Az épület energetikailag teljesen megújult; szigetelték, nyílászárókat cseréltek és a fűtést is korszerűsítették. Az egyházi képviselő-testület tagjai, valamint Leskó Miklós polgármester is köszönetet mondott a püspöknek az „álom megvalósulásáért”, ami a kicsi közösség számára önerőből elképzelhetetlennek bizonyult. A beruházás az EGYH-RKI-20-0004 támogatás keretében valósult meg.

A kis faluban szolgáló Lipusz László atya az ünnepre találóan idézte Ady Endre verssorát: „Az én kedves kis falumban / Hálát adnak / A magasság Istenének.”

