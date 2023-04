Jézus nevének hatalma van – Kápolnamegáldás Őrtilosban

Az őrtilosi Szent László-templomban bemutatott szentmise elején Papp Szabolcs plébános köszöntötte a jelenlévőket, majd Gócza József, a plébániai képviselő-testület világi elnöke mondott köszönetet mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a templom közelében álló Szent Flórián-kápolna felújítási munkálatainak sikeréhez.

A kápolna 2022-ben, az egyházközség és Őrtilos Község Önkormányzatának összefogása révén újulhatott meg – ismertette Gócza József.

Az őrtilosi plébániatemplomban bemutatott szentmisében, szentbeszéde elején Varga László püspök így fogalmazott: A nagyböjt előkészületi idő. Készülünk keresztségi ígéretünk megújítására. Életünk első és legnagyobb eseménye a keresztségünk volt, amikor meghaltunk és új életet kaptunk Jézus Krisztusban. Amikor megkereszteltek bennünket, a szüleink és keresztszüleink ellene mondtak a sátánnak, minden cselekedetének, csábításának, és megvallották az Egyház hitét, a hitünket.

Húsvét vigíliáján minden évben megismételjük ezt az ígéretet. Már nem a szüleink és keresztszüleink, hanem mi magunk mondunk ellene a sátánnak, minden cselekedetének, csábításának, és valljuk meg a hitünket.

Milyen jó lenne, ha ez nem évente egyszer történne meg az életünkben, hanem a keresztségi ígéretünk szerint naponta megújítanánk ezt a szellemi harcot és a Krisztushoz való tartozásunkat. „Ellene mondasz-e a sátánnak, minden cselekedetének, csábításának, hogy Isten gyermekeinek a szabadságában élhess?” – tesszük fel a kérdést, amikor felnőttet keresztelünk. A szellemi harc fontos része a keresztény ember életének – hangsúlyozta a főpásztor. – Ez részben azt jelenti, hogy amikor felbukkan a gondolataink között bármilyen bűnre vezető alkalom vagy kísértő gondolat, akkor Jézus Krisztus nevében szembeszállunk a kísértővel.

Jézus nevének hatalma van.

Szent Pál a Filippieknek írt levelében egyértelművé teszi, hogy ennek a névnek alá van rendelve mindenki a mennyben, a földön és az alvilágban. Sokan a megkereszteltek közül sem tudják, hogy mekkora hatalom van a kezükben és a szívükben azzal, hogy Krisztushoz tartoznak.

De nemcsak ellene kell mondanunk a gonosznak, aki a bűn szerzője és fejedelme, hanem bűnbánatot is kell tartanunk. A nagyböjt a bűnbánati idő, mikor őszintén megvalljuk Istennek, hogy vétkeztünk, s mi, bűnösök elfogadjuk az ő irgalmát.

Nem elég csak bűnbánatot tartani, hanem hálát is kell adni. Ha csak bűnbánatot tartunk, akkor megtisztítottuk ugyan a szívünket, de azt olvassuk az evangéliumokban, hogy amikor a gonosz egy helyről elűzetik, a pusztában bolyong, és egy idő után visszatér. Ha üresen találja a házat, amelyből kiűzték, akkor hoz magával sokkal gonoszabbakat, s annak az embernek a sorsa még rosszabb lesz. Nem elég megtisztítani a szívünket a bűnbánattal; be is kell töltenünk – például hálával.

A hálás szívben nem kap teret a gonosz, mert a hálás szív betölti Isten szeretetével mindannyiunk szívét.

A hálaadás mellett be kell töltenünk a szívünket az evangéliummal, az örömhírrel. Ismerni, szeretni és tettekre kell váltani Isten szavát, amelyben hinni kell – emelte ki a főpásztor prédikációjában.

A szentmisén a nagykanizsai Magvető Közösség végzett zenei szolgálatot.

A szertartást követően a papság és a hívek a templomkertbe vonultak, ahol a kaposvári megyéspüspök megáldotta a felújított Szent Flórián-kápolnát.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye



Fotó: Kling Márk



Magyar Kurír