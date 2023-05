Jézus Péterre építette Egyházát, nem egy telekre – A Kapuvári Esperesi Kerület zarándoklata Győrbe

A zarándokok már délután fél ötkor megérkeztek a Káptalandombra. Megtekintették a Püspökvár kertjét és a felújított székesegyházat. A hívek megtöltötték a bazilikát a szentmise kezdetére, amelyen az esperesi kerület papsága koncelebrált.

Böcskei Győző kanonok, székesegyházi plébános a szentmise előtt elmondta: azért jöttek a hívek, hogy hálát adjanak a templomért, és köszöntsék a Szűzanyát. Szívből jövő háláját és örömét fejezte ki a Kapuvári Esperesi Kerület papjainak és híveinek, már csak azért is, mivel korábban közéjük tartozott: Kapuváron született, Veszkényben nevelkedett, majd 11 évig ebben a kerületben szolgált plébánosként Vitnyéden, Csapodon és Pusztacsaládon. Elmondta: sokszor volt a jelenlévőkhöz hasonlóan zarándok, most viszont ő köszöntheti a testvéreket.

Isten áldása kísérje a jelenlévőket; Máriának, az Ég Asszonyának közbenjáró szeretete legyen velük, akit ebben a májusi hónapban különösen is köszöntenek a hívek – fogalmazott a plébános.

Méry László szentbeszédében a kőből épített templomról, valamint az emberről mint a Szentlélek templomáról elmélkedett.

Te vagy az a szikla, amelyre Egyházamat építem (vö. Mt 16,18) – mondta Jézus Péternek. Isten temploma vagytok, amelyben a Lélek lakik (vö. 1Kor 6,19) – írta Szent Pál a korinthusi közösségnek. Ha a Szentírás olyan mondatokkal lát el minket, hogy az ember templom, akkor felmerül a kérdés, miért építsünk kőből, téglából, márványból templomot – kezdte beszédét a lelkipásztor. – Erre a szőrszálhasogató kérdésre válasz lehet, hogy Jézus és Pál is világossá teszi, hogy egyik sem az egész épület.

A Krisztus alapította Egyházban Péter az alap, Jézus maga az építő, az apostolok a szilárd oszlopok, amin az egész épület nyugszik, a hívek – mi, mindannyian – a kövek vagyunk, amiből az erős, masszív falak állnak. Pál változatában Krisztus – az eredeti görög szöveg szerint – az építőmester. Az az építő, aki a biztos alapokat lerakta.

Mi, hívők vagyunk a kövek, amelyek nemzedékről nemzedékre építik ezt a templomot. Külső szemlélőnek talán fel sem tűnne, ha mi mint téglák hiányoznánk belőle. Ahonnét viszont hiányzik, ott meggyengül a struktúra, ott a világ viharainak következtében újabb repedések keletkeznek.

Jézus azt mondta, az Egyház örökké állva marad, de minden egyes téglaveszteséggel gyengébb lesz, kevésbé ellenállóvá válik. Ezért fontos, hogy Isten templomában szilárd, erős részei maradjunk ott, ahová minket a Nagy Építő szánt.

Fennmarad a kérdés: miért nem imádkozhatunk mi, élő kövek otthon, vagy ahol éppen tartózkodunk. Ennek nincs akadálya, meg is kell tennünk. A templom mint épület legfőbb értelme azonban a közös és nyilvános istentisztelet és a közösségépítés. Az Ószövetségben a templom az a hely, ahol Isten a legvalóságosabban, a legintenzívebben volt jelen, ahol Izrael legszentebb iratait, edényeit és ruháit tárolták, ahol az áldozatokat végezték, és ahol Isten jelenlétének legerősebb bizonyítékát, a frigyládát őrizték.

Nem túlzás a szövetség ládáját a tabernákulum előképének nevezni, hiszen

számunkra is a szentségház az, ami minden templom legszebb dísze, Isten jelenlétének legerősebb bizonyítéka,

hiszen benne az Oltáriszentséget őrizzük, magát Jézus Krisztust. Azt a Jézust, aki maga is gyakran megfordult a fizikai épületben, ott gyógyított és tanított. Központi helyszíne Jézus szolgálatának. A mai napig arra sarkall minket az ő szelíd jelenlétével, hogy mi is jöjjünk ide. Csendesen, de határozottan hív minket az ő otthonába, hogy időzzünk a templomban.

Ennek a hívásnak tettünk ma eleget, amikor ilyen sokan eljöttünk. Ez nem egy többcélú helyiség, nem múzeum műtárgyak számára, nem étkező egy különleges étkezéshez. Ez a hely a dicsőítés és az áldás helye, az áldozat és a hálaadás helye, a leborulás és az imádás helye, a felszentelés és a feloldozás helye.

Itt történnek a legkülönlegesebb dolgok és a legnagyobb csodák. A magatehetetlen kis csecsemők Isten gyermekeivé, a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé, a jegyesek házastársakká, a férfiak pappá, a bűnösök szentekké válnak.

Az ilyen kivételes eseményeknek kivételes helyet kell adnunk. Azonban ne felejtsük el, hogy Jézus Péterre építette Egyházát, nem egy kimért telekre.

Az újraszentelésre való készület meghívás, hogy mi is véssük az eszünkbe: ehhez a templomhoz hasonlóan nekünk is szükségünk van lelki renoválásra. Engedjük, hogy a Szentlélek a mai napon megújítson minket is, hogy a mi életünk is egyfajta liturgia legyen – fogalmazott Méry László.

A szónok beszélt arról, hogy a jelenlevőknek élményeik tolulnak fel a székesegyházzal kapcsolatban: „egy zarándoklat szüleinkkel a kegyképhez vagy egy szentség felvétele fűzi ide a lelkünket. Valamilyen élmény ideköt ehhez a téglából épült épülethez, ha pedig nem, akkor legyen ez a mai nap az első. Tegyük élménnyé magunk és zarándoktársaink számára ezt a szentmisét. Erősödjünk meg a hitünkben, erősödjünk meg ebben a tégla voltunkban, hogy lelkünk templomában, amiben mi vagyunk a kövek, csodájára járjanak az emberek. Lássák elszántságunkat, erőnket, hitünket, kitartásunkat. Legyünk mások számára mi magunk is példák” – zárta homíliáját a kapuvári káplán.

A szentmise végén Radó Tamás atya megemlékezett Veres András megyéspüspök kinevezésének évfordulójáról és Böcskei Győző atya születésnapjáról.

A szentmise zenei szolgálatában közreműködött a Haydn Vegyeskar és a Szent Anna-plébánia szkólája, valamint Bognár Dávid kántor.

A záróáldást követően a Vérrel Könnyező Szűzanya kegyképe előtt a Brenner János Hittudományi Főiskola kispapjai vezették a Mária-köszöntőt.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Magyar Kurír