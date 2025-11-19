Jézus próbakő – Püspöki szentmisét és imaestet tartottak a hivatásokért Győrben

A szentmisén koncelebrált Böcskei Győző székesegyházi plébános; Császár István, a Brenner János Hittudományi Főiskola Kollégiumának igazgatója; Ferling György győr-gyárvárosi plébános; Hencz Márton püspöki titkár, valamint Grafl Ákos, a soproni Szentlélek- és Szent Mihály-plébánia segédlelkésze.

A megdicsőült Szűzanya az, aki a kegyképeken megjelenő könnyekkel a mennyből üzen, megtérésre, életrendezésre hív. Az ilyen könnyezések célja mindig ugyanaz, mint a kánai csodának: hogy a tanítványok higgyenek Fiában, Jézus Krisztusban

– emelte ki szentbeszédében Jász László.

Majd a győri Könnyező Szűzanya-kegykép történetét foglalta össze, utalva az írországi parlament által a katolikusok ellen hozott intézkedésekre, a püspökök száműzésére 1697 márciusában. A döntéshozatallal egy időben, március 17-én, Szent Patrik napján reggel hattól kilenc óráig számos pap és hívő jelenlétében a korábban száműzött, Győrben menedékre talált ír püspök, Walter Lynch által örökül hagyott képen látható Szűzanya vérrel könnyezett a győri székesegyházban – idézte fel a nyugalmazott plébános.

Prédikációja folytatásában korunk keresztényeinek megpróbáltatásokkal teli helyzetére világított rá, kiindulópontként Simeon Jézus templomi bemutatásakor mondott szavait választva: „Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak” (Lk 2,34). Isten arra rendelte Jézust, hogy Izrael egészét válaszút elé állítsa: aki egy lesz vele, megmenekül.

Csak az tartozik igazán Isten népéhez, aki Jézus mellett dönt – hangsúlyozta a szentmise szónoka. – Mária, Jézus Anyja osztozik Fia sorsában, a Jézussal szemben tanúsított ellenségeskedés miatt lelki fájdalmat kell eltűrnie. Az ellentmondásnak, amelyet Jézus megtapasztal, és a fájdalomnak, amelyet Mária átélt, isteni rendeltetése van: hogy „nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata” (Lk 2,35).

Jézus választás elé állítja az embert: Isten felé fordul-e, vagy távol marad tőle; engedelmes-e, vagy engedetlen.

Ha a keresztények valóban jelen vannak azzal az életstílussal a világban, amelytől idegen az önzés, amelyben valóban mindenki testvér, és nem pusztán névleg alkotnak egy közösséget, akkor a keresztények jelenléte nyugtalanító a világban – mondta Jász László.

Kiemelte:

a hitelesen megélt kereszténység társadalomkritika.

Mert nem tud egyetérteni az egyenlőtlenséggel, a teremtett világ tönkretételével, nem tud egyetérteni az élet és az emberi méltóság relativizálásával. A hiteles kereszténységben nem az ember áll mindenek fölött, hanem a Teremtő Isten. A hiteles kereszténység a teremtés rendjét képviseli, amelyben az Isten az emberre bízta a teremtés őrzését, gondozását. A teremtés rendjében az Isten az embert férfinak és nőnek teremtette.

A hiteles kereszténység tisztában van a személy méltóságával, ugyanakkor ismeri a bűnt, amely ellenkezik a természet rendjével.

Jézus nem akarja a tanítványait kivonni ebből a világból. Ebben a társadalomban, ebben a világban kell jellé válniuk, hitelesen képviselve Jézus ügyét, Jézus üzenetét

– hangsúlyozta a szónok.

Napjaink legerősebben üldözött vallása a kereszténység. Veszélyes a kereszténység a világ hatalmi érdekeire? Veszélyes vállalkozás az élet ügyét képviselni ebben a világban? Jézus ügyének, az élet ügyének képviselete kihívás mindenki számára. Van, aki elfogadja; van, aki szembefordul vele. Aki elfogadja, ajándékba kapja Jézus békességét – bátorította az egybegyűlteket a negyvennyolc évvel ezelőtt pappá szentelt lelkipásztor.

A nyugalmazott plébános elmélkedését Gyurkovics Tibor Próba című versének soraival zárta:

„Jézus próbakő.

Jézusra mindenkinek választ kell adnia.

Az üveges váróteremben állva

erre felel az utazó, a pap, a bandita.

Jézus próbakő.

Nagy, csillogó teher,

amit elvisz az ember,

vagy nem visz el.

(…)

Jézus olyan,

mint egy kereszt.

Két karja ki van tárva

s átmetszi egy függőleges.”

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Magyar Kurír