Jézus Szíve, légy velem! – Időszaki kiállítás nyílt az Egri Érseki Palotában

A megnyitón Tőkés György jezsuita szerzetes elmondta, 1823-ban telepedtek le rendtársai Mezőkövesden. Az ő tevékenységük nyomán indult el a templomépítés, iskolaalapítás, valamint a Jézus Szíve-tisztelet, amelybe a matyó népviselet és hagyomány egyes elemeit is beemelték.

Török László teológiai tanár, a mezőkövesdi Jézus Szíve-templom plébánosa amellett, hogy köszönetet mondott a mezőkövesdi Matyó Múzeumnak és a jezsuita rendnek a kiállítás összeállításában nyújtott segítségért, felidézett néhány történelmi mérföldkövet, amelyek a matyók hitéletét befolyásolták.

Hangsúlyozta, hogy a jezsuiták az összetartozás alapjait fektették le a településen. Az ’50-es évek üldöztetéséig, a szétszóratás időszakáig a határon túlról is rengetegen részt vettek a búcsún.

A rendszerváltás után aztán újra fellendült a hitélet Mezőkövesden is. A régi kis templom helyett felépítették a Kavicsos-tó partján a ma is álló modern templomot. Török László Isten kegyelmi ajándékának tekinti, hogy a Szív-búcsút – ahogyan a helyiek nevezik – korábban is minden évben megtartották, és reményét fejezte ki, hogy a következő nemzedék is ápolja majd ezt a hagyományt.

A matyó hímzéssel díszített miseruhákat, liturgikus tárgyakat, valamint tablókat bemutató tárlat november 5-ig tekinthető meg az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpontban.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Pap Ildikó

Fotó: Egri Főegyházmegye; Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpont

Magyar Kurír