Job Getcha pizídiai metropolita tart előadást a Sapientián

Szeptember 24-én és 25-én a Görögkatolikus Metropólia vendégeként Budapesten tartózkodik Job Getcha pizídiai metropolita, aki a Római Katolikus-Ortodox Nemzetközi Vegyesbizottság ortodox társelnöke (a katolikus társelnök Kurt Koch bíboros), a Konstantinápolyi Patriarchátus Egyházak Világtanácsához delegált állandó képviselője és számos (főként liturgikus és egyháztörténeti tárgyú) teológiai könyv szerzője, az ortodox teológia egyik vezető képviselője és az ökumenikus párbeszéd egyik meghatározó alakja.

Job metropolita több ízben járt már Magyarországon; 2022-ben Pannonhalmán is tartott előadást a szinodalitásról.

A pizídiai ortodox metropolita ezúttal – szeptember 25-én Budapesten, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dísztermében 9.30-kor kezdődő előadásában – arról beszél, hogy a Nikaiai Zsinat (I. Niceai Zsinat) feldolgozása milyen lehetőséget biztosít az egyházak látható egységének helyreállítására.

Fotó: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

