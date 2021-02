Jobb az iskolában – Visszatért a diákok egy része a nagyváradi katolikus líceumba

A járvány előtti időben Böcskei László megyéspüspök minden hónap első hétfőjén szentmisét mutatott be az iskola kápolnájában, hogy a diákokhoz és tanárokhoz való közelségét kifejezze, és a közös ima által lelkiekben is támogassa és megerősítse őket. Az iskola bezárása idején a tanintézet lelkivezetője, Szabó Ervin nagyvárad-olaszi plébános rendszeresen mutatott be online közvetített szentmisét, amelyekbe a diákok otthonaikból kapcsolódhattak be a kommunikációs eszközök segítségével. Most pedig, a jelenléti oktatás részleges visszaállításával ismét folytatják a rendszeres püspöki misét is a kápolnában, bár a diákok még mindig nem vehetnek részt ezen, hanem az osztálytermeikből közvetítésen keresztül kapcsolódnak be.

„A pénteki nap az, amikor a szentmise által töltekezhetünk itt az iskolában. A mai napon a püspök atya buzdított és bátorított minket a második félév kezdetén. Fontos számunkra, hogy töltekezzünk mindazzal, amit a Jóistentől kaphatunk. Minden gyermek számára fontos lenne, hogy fizikailag is itt legyen a kápolnában, de a járványügyi körülmények még nem engedik ezt meg. Hiszem azt, hogy a technika segítségével történő csatlakozás által is töltekezhetnek a diákok, kapnak egy szeretetforrást, érzik, hogy mindannyian velük vagyunk, értük vagyunk, a Jósten szeret minket és vigyáz ránk” – nyilatkozta Konrád Katalin Erzsébet, a tanintézet igazgatója.

Nagyon fontos a lelki közelséget ápolni és elvinni a diákokhoz, rajtuk keresztül pedig a családokhoz, a szülőkhöz – mondta a Böcskei László püspök. „Jó ismét látni a diákokat, és nagyon örültem, hogy – bár tisztes távolságból, de mégis – megszólíthattam néhányat közülük. Szinte ujjongva mondták, milyen nagy öröm számukra, hogy újra itt lehetnek. Visszavágytak az iskolába, hogy egymással találkozhassanak, együtt tanuljanak és együtt vehessenek részt ezeken a programokon. Ezzel is próbáljuk jelezni, hogy ha most még nem is a korábbi normalitást tudjuk folytatni, mégis próbálunk közeledni hozzá. Ehhez hozzátartozik a tanulás, de a lelki nevelés is. Nekem személyesen is sokat jelent, hogy kapcsolatban maradok az iskolával, a tanárokkal, a diákokkal, természetesen úgy, ahogy azt a mostani körülmények engedik. Kívánom mindenkinek, hogy örömmel és kitartással, de ugyanakkor egymásra is vigyázva tudjunk tovább haladni. A Jóisten segítsen, hogy túl legyünk ezen a helyzeten, és ismét pezsegjen az iskolai élet, hiszen annyi minden történhetne, amit egyelőre még vissza kell tartani. Reméljük, hogy Isten segítségével hamarosan mindezen túl leszünk, és mindenkinek testi-lelki örömére, megelégedésére együtt tudunk lenni és dolgozni.”

A diákokat is megkérdezték, mit jelent számukra az iskolába való visszatérés, illetve a lelki programokba való közösségi bekapcsolódás. Csorba Réka, a IV. B osztály tanulója a következőket mondta el: „Örvendek, hogy visszatérhettünk az iskolába, mert az online órák már nem voltak olyan jók. Örülök annak is, hogy találkozhattam osztálytársaimmal, hiszen rég nem láttuk egymást. Jobb a tanulás így élőben, hiszen jobban tudunk figyelni. Az online oktatás idején is volt szentmise, de így sokkal élményszerűbb, ha innen, az iskolából tudunk bekapcsolódni, még akkor is, ha csak közvetítés által.” Osztálytársa, Kiss Stefánia Réka szerint is sokkal jobb az iskolai oktatás, hiszen személyesen is találkozhatnak osztálytársaikkal, beszélgethetnek. A szentmisébe való bekapcsolódás is jobb volt, mint otthonról, személyesebben hatott az áldás. Stefánia Réka reméli, hogy hétfőtől nagyobb testvére is csatlakozik az iskolában történő oktatáshoz. Ez akkor valósulhat meg, ha a járványmutatók elemzése alapján a hatóságok megengedik, hogy a nagyobb osztályok is visszatérhessenek a tanintézetekbe.

Nemes Patrícia Melissza, a XII. B osztály tanulója végzős diákként annak örül leginkább, hogy ezt az utolsó középiskolai félévet az iskola padjaiban, az osztályközösségben élheti meg. Még akkor is, ha csak közvetítés által kapcsolódhattak be a szentmisébe, más volt az érzés, mint az otthonról történő, egyéni csatlakozás. A végzős diákoknak nagyon fontos, hogy együtt tudjanak imádkozni az osztállyal, illetve tanáraikkal. Reményét fejezte ki az iránt, hogy ez a részben visszaállt állapot így is marad.

Forrás: Romkat/Micaci Cristian/Várad.org

Fotó: Nagyváradi Egyházmegye

Magyar Kurír