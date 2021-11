Jól kell felhasználnunk a rendelkezésünkre álló időt – Érseki szentmise Reziben

A szentmise elején Kiss László üdvözölte a főpásztort, Udvardy György pedig köszöntőjében elmondta, hogy fontos feladatának tartja a plébániák látogatását, és azt, hogy legyen mód találkozásra, egymás megismerésére Krisztusban.

A szentbeszéd elején a veszprémi érsek úgy fogalmazott: „Mindannyiunknak napi tapasztalata az, hogy valami befejeződik, valami véget ér, elmúlik, és úgy, ahogy volt, nem tér vissza sohasem. (…) Ahogyan haladunk az életben előre, felfedezzük magunkon az öregedésnek a jeleit, és pontosan tudjuk, hogy megérint bennünket az elmúlás.

Földi életünk befejeződik. Ez a tapasztalat azt is erősíti bennünk, hogy mindazt az időt, amit élünk, azt a cselekedetet, amit cselekszünk, azt nagyon komolyan kell venni, jól kell felhasználni, nem érünk rá akárhogyan élni!”

Udvardy György emlékeztetett rá, hogy Jézushoz is sokszor fordultak kérdésekkel az emberek, akik arra voltak kíváncsiak, hogy mi lesz a világ sorsa, mi lesz azzal, ami elmúlik, hogyan kell jól élni. Jézus ezért az időről, a földi lét elmúlásáról is adott tanítást. Soha nem félelmet keltően, de figyelmeztetve az Atya szeretetére, irgalmára, és beszélt arról is, hogy az ítéletet ő maga, a Fiú fogja tartani. Az a Fiú, aki emberré lett értünk, aki tanít, szeret és táplál bennünket, és gondoskodik rólunk. A főpásztor kiemelte: „Isten újjáteremt mindent! Az a megszokás, amit az életünkben tapasztalunk, az az idő, azok a cselekedetek más értelmet fognak kapni.”

Majd így folytatta: „Hogyan éljünk, hogyan neveljük a gyerekeket, hogyan teremtsünk kapcsolatokat, hogyan dolgozzunk, hogyan tegyük a jót? Úgy, ahogyan Jézustól tanultuk! Az időt, az életet jól kell felhasználnunk. Rengeteg dologra időt, energiát pocsékolunk. Drámaian sokszor szembesülünk azzal, hogy mennyi időt töltünk például a számítógép előtt (…) Jól kell felhasználnunk az időt!

Sokszor a szükséges félresöpri az igazán fontosat. Megfeledkezünk róla.”

A veszprémi érsek szentbeszédében arra biztatott, hogy akarjuk Jézust egyre jobban megismerni. Tegyük azt, amit Jézus. Látogassuk a betegeket, törődjünk a szegényekkel, adjuk időnket azoknak, akiknek erre szükségük van, oktassuk az oktatásra szorulókat, figyelmeztessük egymást, bátorítsuk egymást a jóra. Kiemelte: az Egyház tanításában nagyon világosan áll mindez előttünk.

A főpásztor szavai szerint oda kell figyelnünk a jelekre is. Azokra a jelekre, amelyek társadalmunkban, környezetünkben megmutatkoznak, például az európai kultúra ideológiai válságában, küzdelmeiben. Udvardy György szólt arról is, hogy meg kell értenünk az idők jeleit ahhoz, hogy jól használjuk fel az időt.

Teremtett világunkért felelősek vagyunk, a jelekből olvassunk és tanuljunk!”

– fogalmazott.

A szentbeszéd végén az érsek hangsúlyozta, hogy bár a mindennapi beszélgetésekben, a társadalmi kommunikációban majdnem ugyanolyan mértékben van jelen a hazugság és az igazság, amelyeket nem is mindig könnyű megkülönböztetni, a Krisztust követőknek és ismerőknek kötelességük arra törekedni, hogy cselekedeteiket az igazsághoz szabják.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



