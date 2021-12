Jótékonysági árverést tartottak Kaposváron a Covid-árvák javára

A keresztény vállalkozókat és cégvezetőket tömörítő ÉrMe Hálózat immár húsz éve minden esztendőben kiválaszt egy vagy több olyan ügyet, közösséget, szervezetet, amely a rászorulók egy-egy csoportját hatékonyan és fenntartható módon segíti. Idén az ÉrMe a Regőczi István Alapítványnak juttatja el a befolyt összeget.

A Regőczi Alapítványt Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita hozta létre kifejezetten azzal a céllal, hogy hosszú távú és személyre szabott gondoskodást nyújtson azoknak a gyermekeknek, akik a világjárvány idején elvesztették egyik vagy mindkét szülőjüket. Az alapítvány segítségével az árva gyermekek nagykorúvá válásukig, illetve tanulmányaik befejeztéig anyagi támogatásban részesülhetnek.

„A hit fényében a szolidaritás arra törekszik, hogy felülmúlja önmagát. Arra törekszik, hogy felöltse a sajátos keresztény vonásokat. A teljes odaadást, a megbocsátást és a kiengesztelődést. A szolidaritás rendkívüli erőket mozgat meg bennünk. Segít kiteljesedni a felebaráti szeretetben, megnyitja a szívünket, új értelmet ad életünknek” – idézte II. János Pál pápa szavait Herczegh Anita, az alapítvány kuratóriumának elnöke a jótékonysági esten mondott beszédében.

„Magyarországon eddig közel ezer gyermek maradt árván a koronavírus-járvány következtében. Közülük többekkel személyesen találkoztam a Mátészalkától Abdáig, Pécstől Miskolcig terjedő országjárásomon.

Átadtam mindannyiunk szeretetteljes üzenetét: ne féljenek, nem fogjuk őket magukra hagyni. Legyen biztatás számukra, hogy reménytelennek látszó helyzetükben ilyen sokan kiállnak mellettük. Köszönöm az ÉrMe hálózatnak és mindenkinek, aki az adománygyűjtéshez csatlakozott, hogy nem feledkeznek meg róluk, közösséget vállalnak velük. Enyhítik fájdalmukat, segítenek a rájuk nehezedő terhek hordozásában” – fogalmazott Herczegh Anita.

A Regőczi Alapítvány megalakulásával középpontba helyezte azokat, akiknek igazán szükségük van a segítségre – hangsúlyozta beszédében Szita Károly, Kaposvár város polgármestere, majd elmondta: számos kaposvári polgár csatlakozott a kezdeményezéshez, s tett felajánlást a koronavírus-járvány következtében árván maradt gyermekek javára.

Az esten jelen volt Varga László megyéspüspök, az ÉrMe lelkivezetője is. „Azért is örülök nagyon a Regőczi Alapítvány kezdeményezésének, mert nem egyszeri akcióról van szó. Szükség van krízishelyzetben az akciókra is, de felvállalni mintegy ezer árván maradt gyermek sorsát és kísérni őket évtizedeken keresztül nemcsak pénzzel, hanem szeretettel, az csodálatos dolog.

Különbség van a jótékonykodás és a felebaráti szeretet között. A jótékonykodás egyirányú utca. Becsönget hozzám a hajléktalan, vagy bemegyek a kórházba a beteghez, s én döntöm el, hogy mit adok és mennyit, vagy azt, hogy mennyi ideig beszélgetek vele. A felebaráti szeretet akkor kezdődik, amikor ez kétirányú utcává változik.

Az, akin segítek, beléphet az életembe. Megszólíthat, s adott esetben átrendezheti a naptáramat, az otthonomat. Ez a kétirányú utca, melyre mindannyiunknak törekedni kell, s remélem, hogy ebből a kezdeményezésből ebbe az irányba fog növekedni minden.

Azon gondolkoztam, mikor elkezdtük a szervezést, hogy milyen jó lenne, ha volnának befogadó családok, akik nemcsak adományokkal segítenek, hanem megosztják az életüket másokkal. Ez azért fontos, mert tudom, hogy miközben a szenvedőknek szükségük van a szeretetünkre, alázattal be kell vallanunk, hogy nekünk legalább akkora szükségünk van az ő szeretetükre” – fogalmazott a megyéspüspök, majd Isten áldását kérte az árván maradtakra, az adományozókra és az alapítvány munkatársaira.

A kezdeményezéshez az est kezdetéig mintegy százan csatlakoztak, és összesen tizenötmillió forintot ajánlottak fel a Covid-árvák javára – mondta el Molnár Attila, az ÉrMe Kaposvár Klub elnöke, majd hozzátette: az eseményen összesen húsz tételre, kézműves termékekre, művészeti alkotásokra, élelmiszerekre és italokra is licitálhattak a résztvevők.

A jótékonysági esten közreműködött Szvath Tamás, a Csiky Gergely Színház színésze; Peti Sára, a Somogy Táncegyüttes művésze és Turi Endre, az együttes művészeti vezetője és koreográfusa; a Szent Fausztina Irgalmasság Háza csengettyűs együttese, a Nagyboldogasszony Iskolaközpont nyolcadik osztályos diákjai; a Meghívtál zenekar; illetve Törő Ábris csellón.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír