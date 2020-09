Jótékonysági szilvalekvárfőzés Klárafalván

A felcímkézett finomságot adományok fejében osztják szét, a kapott adományokból pedig rászoruló embertársaikat támogatják élelmiszerrel, tüzelővel és más szükséges dolgokkal. A házi, hagyományos szilvalekvár cukor- és adalékanyag-mentesen készült.

300 kg szilvával 178 üveget tudtak megtölteni. A főzést reggel hét órakor kezdték, délután 15 órára készült el az utolsó üsttel a „szeretetszilvából” főzött lekvár.

A résztvevők helyi lakosok, a karitász tagjai, támogatók voltak, de más településekről, Kiszomborról is érkeztek Varga Attila plébános vezetésével vendégek, akik szintén főztek, valamint a Ferencszállásról érkezők már adományoztak is, hiszen ők is azonosulnak azzal a szemlélettel, hogy ,,jót tenni, jó!”

A lekvárfőzés előző nap jó hangulatú előkészületekkel kezdődött, például a szilva magozásával. Az asszonyok, lányok, gyermekek még daloltak is: igazi eredményes közösségi munka volt.

Forrás és fotó: Klárafalvi Karitász Csoport/Katolikus Karitász

Magyar Kurír