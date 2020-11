Jövőre megnyílik Betlehemben a Háromkirályok háza

A Születés-bazilikától néhány lépésre található a Háromkirályok háza, amelyet a Pro Terra Sancta szervezet kezdeményezésére a helyi közösség, a zarándokok és a turisták közötti párbeszéd elősegítésére hoznak létre. A kétemeletes épület földszintjén kulturális találkozókra alkalmas helyet alakítanak ki, ugyanezen a szinten mutatják be Jézus születéstörténetét, valamint a kultúrák betlehemi együttélését és a helyi keresztény közösségeket is. Az első emeleten a fiataloknak alakítanak ki helyet, ahol együtt dolgozhatnak, de pszichológiai támaszt, meghallgatást vagy akár munkakeresési tanácsadást is biztosítanak nekik.

A betlehemi kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a helyi palesztin fiataloknak, akik az elszigeteltség, a szegénység, a munkanélküliség és a jövő reményének hiánya miatt szenvednek. Hátrányos helyzetüket még tovább rontotta a Covid-19-járvány miatt kialakult vészhelyzet – olvasható a Pro Terra Sancta társulat weboldalán.

„A háromkirályok fizikai és kulturális értelemben is távolról érkeztek, és nyitottak voltak az átalakulásra” – nyilatkozta Vincenzo Bellomo, a Pro Terra Sancta szervezet betlehemi projektjének felelőse. „A napkeleti bölcsek példája okán a remény felé vezető közös utazást szeretnénk újra felfedezni, valamint azt, hogy milyen csodálatos azoknak az embereknek a személyes útja, akik ide érkeznek.”

A tervek szerint jövőre nyitja meg kapuit az intézmény. „Otthont szeretnénk teremteni, amely mindenkié: azoké, akik ezekben az években eljöttek Betlehembe, akik kötődnek ehhez a városhoz, és akik itt élnek” – mutatott rá Vincenzo Bellomo. „Betlehem nemcsak egy fontos esemény helyszíne, hanem hozzátartozik történelmünkhöz, életünknek is részét képezi. Ezzel a kezdeményezéssel annak az üzenetnek a szépségét akarjuk hirdetni, amely megváltoztatta történelmünket, amely ebből a városból indult el, amelyet ez a helyi közösség őriz, és amely üzenet mindenkié” – nyomatékosította a Pro Terra Sancta képviselője.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír