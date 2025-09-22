József Attila és a munkáspasztoráció – Ars Sacra Fesztivál a Sant’Egidio közösség pesti templomában

A programsorozat tematikus sétával kezdődött délután fél négykor, melynek keretében a résztvevők megismerkedhettek a százhúsz éve született József Attila életének korai, Ferencvároshoz kötődő emlékeivel. A séta tágabb tematikája a szegénység és istenkeresés volt, a résztvevők megismerkedhettek a József család és a korabeli ferencvárosi munkásréteg életkörülményeivel, valamint hogy a szegénység és a hányatatott gyermekkor miként formálta a költő istenképét, mely aztán megjelent verseiben, például Az Isten itt állt a hátam mögött című alkotásban is.

A túrát Berkes Antal szervezte és vezette, aki korabeli képek segítségével is igyekezett bemutatni a ferencvárosiak életét. Hozzá csatlakozott Szűcs Adél, aki versekkel és idézetekkel színesítette a sétát. A séta kiindulópontja a Ferenc tér volt, zárópontja pedig a költő születésének helye, a Gát utca, ahol a József Attila Emlékhely is őrzi a költő emlékezetét. A vezetés után a látogatóknak lehetőségük volt a múzeumot is megtekinteni. Eközben a Gát utcai Kaníziusz Szent Péter-templomban a Sant’Egidio közösség agapéval fogadta a vendégeket.

Fél hattól Stark Tamás és Csortán Csaba tartottak templomtörténeti előadást, melynek keretében a látogatók a ritkán látogatható altemplomot is megtekinthették.

Stark Tamás bemutatta a templom korai történetét, a lazaristák rövid jelenlétét. Előadása azonban főképpen a Katolikus Iparos és Munkásifjak Országos Egyesülete (KIOE) történetén keresztül vizsgálta a templom múltját, ugyanis a Horthy-korszak egyházában nagyon népszerű, a munkáspasztorációt szinte egyedül végző intézmény székhelye sokáig a Gát utcai Kaníziusz Szent Péter-templomban volt. A történész előadásában ugyanakkor nemcsak a szervezet múltját ismertette, de reflektált a jelenre is, és megmutatta, hogy a templom hogyan őrzi a mai napig a munkásmozgalomhoz kötődő pasztoráció emlékét. Így bemutatta a templom egyik oldalhajójában látható Don Bosco a munkásokkal című festményt, és elemezte, hogy a korstílus és a munkáspasztoráció ideálja hogyan kapcsolódott össze a képen.

Az altemplomban Csortán Csaba folytatta a templomtörténeti előadást, ő főképpen Ikvay László személyét emelte ki.

Ikvay László soproni származású római katolikus pap volt, aki a KIOE vezetője és országos főtitkára volt. 1941 és 1946 között a Gát utcai templom lelkészeként szolgált, a templomban végezte a munkásifjak pasztorálását. 1944-ben részt vett a németek elleni ellenállási mozgalomban, és az altemplomban zsidókat, katonaszökevényeket és minden más segítségre szorulót bújtatott. Itt született, feltehetőleg az altemplomban Sinkó Veronika festőművész is 1945 elején.

Közös imádság következett, amely során a jelenlevők Isten közbenjárását kérték a háború sújtotta országokért, valamint már hagyományos módon gyertyát gyújtva megemlékeztek a konfliktusok kereszttüzébe került civil áldozatokról is. A közösségi áhítat igazán megmutatta a fesztivál lényegét, és a szervezők remélik, hogy az érdeklődők a békeimádságon keresztül sokan jobban megismerhették a Sant’Egidio közösséget.

A közös imádság után Klemencz Zsuzsanna beszélgetett Krizbai Judittal. Krizbai Judit grafikus édesanyja, a már említett Sinkó Veronika 1945 elején a templomban látta meg a napvilágot. Mivel Sinkó Veronika nem tudott eljönni, lánya tolmácsolta édesanyja üzenetét és osztotta meg gyermekkori élményeit. Krizbai Judit főképpen azt mutatta be, hogy édesanyja korai, a templomhoz kötődő élményei miképpen határozták meg későbbi művészetét.

Az estét komolyzenei koncert zárta, mely során barokk zenét hallgathattak a vendégek Marosz Ajna és Rebeka Tianyue Wang előadásában.

Aki megismerné a Sant’Egidio közösség közösséget és templomukat, azokat várják szeretettel a szerda esti, 18.30-kor kezdődő imádságokon és a vasárnap délutáni, 16 órakor kezdődő szentmiséiken.

Szöveg: Szűcs Adél

Forrás és fotó: Sant’Egidio közösség

Magyar Kurír