Jubiláns házaspárok megáldása a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban

Hazai – 2025. szeptember 3., szerda | 15:13
A szentségi házasságukat ünneplő jubiláns házaspárok hálaadását szentmise keretében szeptember 6-án, szombaton tartják a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

A jubiláns házaspárok hálaadására két csoportban kerül sor a székesegyházban: a 10 órakor kezdődő szentmisében az 5–35. házassági évfordulójukat ünneplők; a 15 órakor kezdődő szentmisében pedig a 40–70. házassági évfordulójukat ünneplők adnak hálát.

A névre szóló ültetés miatt kérik, hogy a házaspárok a szentmise kezdési időpontja előtt fél órával korábban érkezzenek meg a székesegyházba. Akik idős vagy mozgásukban korlátozott hozzátartozóikat szállítják, felhajthatnak a Káptalandombra, de parkolási lehetőség a Káptalandombon a résztvevők nagy száma miatt csak korlátozott számban áll rendelkezésre.

Ülőhelyet és emléklapot kizárólag a határidőig regisztrált házaspárok számára tudnak garantálni.

Szeretettel várják a házaspárokat!

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

