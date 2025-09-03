Jubiláns házaspárok megáldása a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban

A jubiláns házaspárok hálaadására két csoportban kerül sor a székesegyházban: a 10 órakor kezdődő szentmisében az 5–35. házassági évfordulójukat ünneplők; a 15 órakor kezdődő szentmisében pedig a 40–70. házassági évfordulójukat ünneplők adnak hálát.

A névre szóló ültetés miatt kérik, hogy a házaspárok a szentmise kezdési időpontja előtt fél órával korábban érkezzenek meg a székesegyházba. Akik idős vagy mozgásukban korlátozott hozzátartozóikat szállítják, felhajthatnak a Káptalandombra, de parkolási lehetőség a Káptalandombon a résztvevők nagy száma miatt csak korlátozott számban áll rendelkezésre.

Ülőhelyet és emléklapot kizárólag a határidőig regisztrált házaspárok számára tudnak garantálni.

Szeretettel várják a házaspárokat!

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti

Magyar Kurír