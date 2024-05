Júniusban zarándoklat indul Mariazellbe

A zarándoklatot a 2022-ben a Mission is Possible Kft. gondozásában megjelent Isten fiatal, Övé a jövő! című könyv ihlette, amely elsősorban a fiatalokat megszólítva mutatja be Mindszenty József bíboros élettörténetét.

A júniusi zarándokút első állomása Budapestről Güssingbe vezet, ahol a résztvevők a magyar nyelvű szentmisét követően betekintést nyerhetnek a Batthyány család 500 éves mauzóleumába. A ferences templom előterében, Boldog Battyhány-Strattmann László földi maradványainál, a testi és lelki gyógyulásért való imádságot követően a grünaui vízeséshez veszik az irányt a zarándokok. A magas hegyek között megbúvó Mariazellbe az esti órákban érkeznek. Másnap a mariazelli kegytemplomban bemutatott szentmisét követően tiszteletüket teszik Mindszenty József hercegprímás néhai sírjánál, majd magyar nyelvű vezetéssel megtekintik a bazilikát, a kupolából nyíló kincstárat és Nagy Lajos király városát. Az út lezárásaként az Alpok gyöngyszeménél, a Maria Schutz-i kegyhelynél található csodatévő vízforrásban meríthetik meg kulacsaikat és adhatnak hálát a magyar szentekért.

A zarándoklat állomásai, Boldog Battyhány-Strattmann László és Mindszenty József bíboros életszentségét hangsúlyozva új távlatokat nyitnak meg azok számára, akik kevéssé ismerik e két szent életpályájának részleteit, illetve azok számára is, akik szívesen bővítik eddigi ismereteiket.

A zarándoklatra június 14-ig lehet jelentkezni Laczkó Andreánál, az oveajovo0329@gmail.com e-mail-címen.

Forrás és fotó: Mission is Possible Kft.

