Kamilliánus lelkigyakorlatot tartottak Nyíregyházán

A lelkigyakorlat kezdetén a szentmisét Kovács Levente kamilliánus szerzetes mutatta be, a lelkigyakorlat vezetője pedig Szenes István, a Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közössége priorja, a pócspetri egyházközség plébánosa volt.

A lelkigyakorlaton a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának munkatársai is részt vettek, és lehetőséget kaptak munkájuk bemutatására. Hivatásos beteglátogatóként az ő munkatársaik most is jelen vannak a betegágyak mellett, és közvetítik a jézusi üzenetet a betegek felé.

Akarunk-e valamit kezdeni most az életünkkel? Ki az, aki vállalja a kockázatot, és meghallja a hívó szót? – a lelkigyakorlaton résztvevők ezekre a kérdésekre keresték együtt a választ.

Az eseményről hosszabb beszámoló olvasható a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye oldalán.

A kamilliánusok rendjének megalapítója Lellisi Szent Kamill (Bucchianico, 1550. május 25. – Róma, 1614. július 14.) itáliai pap, katolikus szent. Nyomdokain járva a kamilliánus családokban tevékenykedő laikusoknak elsőrendű feladata a betegek, idősek és a rászorulók megsegítése. Semmiféle anyagi támogatást nem kapnak ehhez a tagok. Ökumenikus formában működnek, s mint ahogyan a világon másutt, úgy Magyarországon is minden családnak sajátos feladatai vannak. A legfontosabb küldetésük a betegek fölkeresése a kórházakban. E szolgálatot a koronavírus-járványt megelőzően sok olyan idős kamilliánus testvér vállalta, akik maguk is betegek vagy nehezen mozognak. Ők – fiatalabb társaikkal együtt – jelenleg imával járulnak hozzá a segítségnyújtáshoz, hiszen kórházainkban a részleges vagy teljes látogatási tilalom miatt az önkéntesek tevékenykedése gyakorlatilag ellehetetlenült.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



