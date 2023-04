Kanalas Brigitta máriapócsi édesanya: a mai találkozás a Szentatyával megerősített hitemben

– Milyen érzéseket keltett Önben a Szentatyával való találkozás? Hogyan élte át a ma délelőtti alkalmon elmondott tanúságtételét?

– Elsősorban jól érzem magam. Úgy gondolom, hogy a Szűzanyának – aki végig mellettem állt az utóbbi években – vagyok a legjobban hálás, mert ezzel most megmutattam azt, hogy igenis felvállalom a hitemet. Másodsorban a görögkatolikus egyháznak is leróttam a tiszteletemet, mert ők mindig mellettem álltak. A hitemtől függetlenül soha nem kérdőjeleztek meg semmiben sem: ők is tisztelnek és szeretnek engem. Ezzel a tanúságtevéssel pedig én is megmutattam azt, hogy én is tisztelem és szeretem őket.

– Hogyan érintette az, hogy Ferenc pápa Önt név szerint is kiemelte beszédében, megköszönve vallomását? Ahogy a Szentatya mondta, „ez az a tanúságtétel, amely a kötelességünk: együttérzés mindenki, különösen is azok iránt, akiket szegénység, betegség és fájdalom kínoz”.

– Ott megint elsírtam magam, ugyanis már két hete folyamatosan imádkoztam Máriapócson a Szűzanyának, hogy csak addig segítsen nekem, amíg elmondom a beszédemet, nehogy elsírjam magam ott. De amikor lejöttem, természetesen elsírtam magam, és amikor Ferenc pápa kimondta a nevem, megint csak elsírtam magam. Jólesett az, hogy kimondta a nevem és kiemelte tanúságtételemet. Azt éreztem ott is, amit a görögkatolikus egyháznál is, akik soha nem ítélkeztek felettem. Most is ugyanez az érzés fogott el, hogy elfogad a pápa olyannak, amilyen vagyok, és nem ítélkezik felettem.

– Úgy érzi, hogy ez az alkalom megerősítette Önt a hitében? Mit gondol, milyen hatással lesz életére ez a találkozó a jövőben?

– Ez a találkozó a Szentatyával, ez az alkalom megerősített a hitemben. Továbbra is imádkozni fogok, továbbra is templomba járó leszek. Ezzel a napppal az önbizalmam mint cigány ember is megerősödött. Szeretném, ha minél több cigány járna be velem a templomba. Nem azért, mert hogy járniuk kell, hanem azért, hogy őket is érintse meg a Szűzanya és a Jóisten, hogy ők is higgyenek. Aki hisz és akar, aki el akar érni valamit az életében, az elérheti.

Szerző: Hollósi Judit

Fotó: Turjányi Tuzson; vatican.va



Magyar Kurír