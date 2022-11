Kánonjogi munkássága igazi szolgálat az Egyház javára – Rómában méltatták Erdő Péter bíborost

A kiadvány bemutatóján az egyetem rektora, Leonardo Sileo köszöntötte Erdő Péter bíborost. Ezután Alessandro Recchia, a kánonjogi kar tanára mutatta be és méltatta Erdő Péter kánonjogászi munkásságát, „Isten emberének” nevezve a magyar főpásztort. Kiemelte a kötet negyvenkét tanulmányának fontosságát is, melyeket – fogalmazott – a történelem és az egyházjog területén elismert szerzők jegyeznek. Sileo professzor a könyvet témákra bontva beszélt a kánonjog történeti jelentőségéről is.

Janusz Kowal, a Pápai Gergely Egyetem kánonjogi karának tanára Erdő Péter bíboros egyetemi tanári tevékenységének jelentőségét hangoztatta, illetve méltatta a jogtörténet és a jogteológia terén végzett tudományos munkásságát is. A bemutatott könyv történelmi témájú kánonjogi tanulmányai mellett részletesen beszélt a bíborosi kollégiumról, a pápai egyetemekről szóló, illetve a Ferenc pápa által megreformált egyházi büntetőjoggal kapcsolatos munkákról is, utóbbit különlegesnek nevezve. Janusz Kowal méltatásában külön kitért arra a Schanda Balázs professzor által jegyzett tanulmányra, amely a magyar állami egyházjogot tárgyalja.

Erdő Péter bíboros úr kánonjogi munkássága igazi szolgálat az Egyház javára

– fogalmazott a Pápai Gergely Egyetem kánonjogi karának tanára. A beszélgetést Luigi Sabbarese, a Pápai Urbaniana Egyetem kánonjogi karának dékánja moderálta.

A méltatást követően Erdő Péter bíboros kifejezte köszönetét a tanulmánykötet szerzőinek is, akik közül többen jelen voltak a bemutatón. Beszédében kitért a kötet címében is szereplő jog és erkölcs mindennapi életben való alkalmazhatóságára.

Az erkölcs és törvény nélküli, a társadalmat szabályozni akaró erőkről szólva úgy fogalmazott: azokra gyakran nem vonatkoznak a demokratikus ellenőrzési mechanizmusok.

Az esemény vendége volt a Sacrorum Canonum Scientia tanulmánykötetet összeállító Szabó Péter egyetemi tanár – a Kánonjogi Posztgraduális Intézet elnöke –, valamint jelen volt mások mellett Francesco Coccopalmerio olasz bíboros, a Törvényszövegek Pápai Tanácsának korábbi elnöke és Bruno Esposito professzor, aki több alkalommal tartott már előadást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Intézetében. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Habsburg-Lotharingiai Eduárd Károly főherceg, Magyarország szentszéki nagykövete is.

