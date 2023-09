Kápolnával gazdagodott a hódmezővásárhelyi Szent József-iskola

Katolikus iskolaként 15 évvel ezelőtt vállalta fel az intézmény, hogy segíti a gyermekeket, családokat a hitbéli növekedésükben, közösségi együttlétükben. Az iskolai életükben megtalálható hagyományok, a heti két hittanóra, a mindennapokat indító reggeli elmélkedés és ima, a gyermekmisék, az adventi és a nagyböjti időszakban megtartott lelkinapok a keresztény alapokon nyugvó erkölcsi tartást kívánják elősegíteni és megerősíteni. Ám eddig hiányzott az intézményből a liturgikus tér, amelynek az igénye egyre inkább nőtt a közösségben. Vágytak egy csendes helyre, ahol mindenki megnyugvásra lel – a kápolna ezt a hiányt pótolja.

Hálával és köszönettel tartozunk Lipcsei Imre főigazgatónknak az anyagi támogatásáért, Németh László esperes atyának, akinek önzetlen felajánlásával alakítottuk ki az oltárrészt, Bullás Mária ikon- és üvegfestőművésznek a Mária-ikon felajánlásáért, amelyet a kereszt mellé tettünk –írja Juhászné Wolf Edit, a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola igazgatója beszámolójában

„Mai világunkban a jóérzésű, keresztény családokra nagyobb felelősség hárul abban, hogy keresztény, valós és örök értékek mentén neveljék gyermeküket. Ebben a felelősségben szeretnénk továbbra is osztozni, biztosítva közösségünknek a mindennapokban is az elcsendesedést, imádkozást. A kápolnánk, nyugodt, csendes tere, egy dolgos tanítási nap nyüzsgése, zaja után a diáknak és tanárnak is lehetőséget ad, arra, hogy meghallja Isten hangját.”

Forrás és fotó: Szent József Kertvárosi Katolikus Általános Iskola/Szeged-Csanádi Egyházmegye

