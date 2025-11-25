Karácsonyi MosolyManók – Tízéves az ország legnagyobb iskolai adománygyűjtő akciója

A csomagokat az iskolákban és a Máltai Gyűjtőpontokon lehet leadni. Az akció az adomanyozz.hu oldalon keresztül is támogatható.

A MosolyManók adománygyűjtést azzal a szándékkal indította 2016-ban a PontVelem Okos Program a Máltai Szeretetszolgálattal, hogy a nehéz sorsú családok gyermekei is kapjanak ajándékot karácsonykor. Az akcióban az általános iskolásokat szólítják meg, hogy megunt, de még jó állapotú vagy újonnan vásárolt játékokból, édességből olyan ajándékcsomagot állítsanak össze, melynek ők maguk is örülnének, és egy személyes üzenettel kísérve adják le iskolájukban – így varázsoljanak mosolyt a rászoruló gyerekek arcára.

Az akcióhoz logisztikai partnerként csatlakozott a GLS Hungary, amely a csomagokat az iskolákból a Máltai Szeretetszolgálat raktáraiba szállítja, a gyerekek pedig még az ünnep előtt személyesen kapják meg az ajándékokat. A programot kezdetektől támogatja a Belügyminisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkársága.

A gyűjtés során a kilenc év alatt összesen mintegy 90 ezer ajándékcsomagot készítettek az általános iskolás gyerekek rászoruló kortársainak.

Az akcióhoz az ország összes általános iskolája csatlakozhat, és pénzbeli adománnyal is támogatható a gyűjtés az adomanyozz.hu oldalon keresztül.

A MosolyManók akciónak az is célja, hogy felhívja a gyerekek és szülők figyelmét arra, hogy az adományozás nem lomtalanítást jelent, hanem odafigyelést és empátiát igénylő tudatos segítségnyújtás. Ezért arra kérik a szervezők az ajándékozókat: amennyiben használt játékot ajánlanak fel, ügyeljenek arra, hogy az hibátlan, hiánytalan és tiszta legyen, illetve fél évnél hosszabb lejárati idejű édességeket helyezzenek a dobozba.

A gondoskodó figyelemmel összeállított csomagok valódi karácsonyi ajándékok lehetnek a nehéz helyzetben élő gyerekeknek. Az ajándékot személyesebbé tehetik a megajándékozott gyermeknek szóló kedves üzenettel.

A felajánlások gyűjtése december 10-ig tart az oktatási intézményekben

Idén a karácsonyi MosolyManók akcióban december 10-ig adhatják le a gyerekek az ajándékokat az iskolákban, ahol a gyűjtésben résztvevő pedagógusoknak, vagy az őket segítő szülőknek csupán annyi a teendőjük, hogy a pontvelem.hu felületén regisztrálva jelzik, hogy van elszállításra kész csomag az iskolában. Azokat a GLS Hungary a Máltai Szeretetszolgálat raktáraiba viszi, és a szervezet még karácsony előtt eljuttatja a rászoruló gyerekeknek a legszegényebb településeken, családok átmeneti otthonaiban, iskolákban és óvodákban.

Az akció nevét – karácsonyi MosolyManók – azért választották a szervezők, mert megjeleníti az akció kettős célját: az ajándékok örömöt szereznek a nehéz helyzetű családok gyermekeinek, az ajándékozó gyerekek pedig megélhetik az önzetlen segítségnyújtás örömét. A szervezők a szülőket arra biztatják, hogy az ajándék összekészítése legyen közös elfoglaltság, melynek során beszélgetnek arról, mit jelent segíteni és gondoskodó odafigyeléssel fordulni mások felé.

Az akcióhoz azok a gyerekek is csatlakozhatnak, akiknek az intézményében nincs egységes gyűjtés. Vegyék fel a kapcsolatot a hozzájuk legközelebb működő máltai gyűjtőponttal, hogy minden gyermek, aki segíteni szeretne, megtehesse.

A gyerekek mellett a felnőtteknek is lehetőségük van csatlakozni a MosolyManókhoz. Akik segíteni szeretnének, de már kinőttek az iskolás korból, az adományra szánt összeget a Máltai Szeretetszolgálat oldalán ajánlhatják fel. A pénzbeli adományokat banki átutalással is eljuttathatják az 11784009-20200745 (OTP Bank) számlaszámra, „MosolyManók” közleménnyel. Az így befolyt összeget a rászoruló gyerekek karácsonyi ajándékaira fordítja a Máltai Szeretetszolgálat.

A gyűjtés részleteit megtalálják a mosolymanok.hu oldalon, valamint a pontvelem.hu és a maltai.hu oldalakon.

*

A MosolyManók már ötödik alkalommal segítették rászoruló társaikat az iskolakezdésben is: a nyári MosolyTáska gyűjtés során több mint 1700 iskolatáskát ajánlottak fel.

A PontVelem Okos Programban egész évben gyakorolhatják a jótékonyságot a programban résztvevő gyerekek. A SegítsVelem – Adni jó! kezdeményezésről további részleteket ide kattintva olvashat.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír