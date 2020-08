Karitászvezetők tanácskoztak Balatonalmádiban

Szó esett a járványügyi helyzetről, a nyári táborok szervezéséről, a most aktuális „Legyen öröm az iskolakezdés” elnevezésű akcióról is. Idén tizedik alkalommal indították el az összefogást, amelynek keretében tízezer gyermek támogatása a cél. Tavaly több mint hatezer gyermek segítése valósult meg a program keretében.

Idén még nagyobb szervezettségre és összefogásra van szükség. A járványhelyzetben anyagilag még nehezebb helyzetbe került családoknak szinte lehetetlen előteremteniük az iskolakezdéshez szükséges eszközöket. Az elmúlt években az is bebizonyosodott, hogy sok helyen nemcsak iskolakezdéskor, hanem a tanév első hónapjaiban is szükség van segítségre. Ezért a tanszereken túl egyéni segítségnyújtást is terveznek megvalósítani. Ehhez azonban nagyobb szervezés és több anyagi forrás is szükséges.

Az akcióhoz való csatlakozás lehetőségeinek közzététele is fontos, hogy több gyermeket érhessenek el. A Karitász.hu oldalon elérhető bankkártyás adományozás mellett a 1356-os adományvonal a legegyszerűbb formája az akcióhoz való csatlakozásnak.

A tanácskozás témája volt a 2020 novemberétől 2021 novemberéig tartó jubileumi év is, amikor az 1931-es alapítás és az 1991-es újjáalakulás évfordulójáról emlékeznek meg. A jubileumi évet az emlékezés mellett a karitászhálózat megerősítésére, a karitász által indított programok megismertetésére és társadalmi érzékenyítésre is szeretné felhasználni a szervezet.

Az igazgatók szentmisében adtak hálát az önkéntesek áldozatos munkájáért és a karitászhálózat összefogásáért, amelynek köszönhetően a koronavírus-járvány idején is hatékony segítséget tudnak nyújtani a veszélyeztetett időseknek és a bajba jutott családoknak.

A Veszprémi Főegyházmegye eseményről forgatott riportjában Écsy Gábor országos igazgató mellett a házigazda, Szijártó László veszprémi főegyházmegyei igazgató is beszámol az aktuális és a közelgő feladatokról.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász



Magyar Kurír