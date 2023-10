Karitatív tréningen vettek részt a Miskolci Egyházmegyei Karitász önkéntesei

A nap megnyitóján Orosz Atanáz püspök a Karitászban végzett munka lelki oldalára mint a keresztény ember kötelességére világított rá, melynek kulcsszava az irgalom. A főpásztor külön elismeréssel köszöntötte Csanálosiné Bolacsek Anitát, a Miskolci Egyházmegye idei Caritas Hungarica díjas önkéntesét.

A tréning első részében inkább az elmélet kapott hangsúlyt, többek között a Karitász története, szervezeti felépítése, tevékenységi területei. Lőrincz Pál említést tett olyan szentekről is, akik példájából meríthetnek az önkéntesek, különösen ha munkájuk végzése kapcsán nehézségekbe, netán bírálatba ütköznének. A görögkatolikus egyházban tisztelt szentek közül többek között Nagy Szent Bazil vagy Alamizsnás Szent János állhat ilyen példaként előttünk.

Ezt követően a gyakorlat került előtérbe. Lőrincz Pál atya már több éve fogja össze saját területén a karitatív munkát, maga is aktívan tevékenykedik, így személyes tapasztalataiból merítve igazán hasznos gyakorlati tanácsokat és útmutatást tudott adni a jelenlévőknek, például az adománykezelésekkel kapcsolatos feladatokról és szabályokról, vagy az adományok felhasználásának kérdéseiben, és az esetlegesen felmerülő nehézségekről, akadályokról is szót ejtett. „Ideális segítség nincs” – jegyezte meg viccesen. Hiszen az adomány által a cél a személy segítése az adott helyzetben, de társadalmi problémákat a Karitász nemigen tud megoldani. Fontos szempont azonban az egyént, az emberi méltóságot meglátni még a rászorultságban is, mutatott rá a pannonhalmi szerzetes.

Csejoszki Szabolcs, a Miskolci Egyházmegyei Karitász igazgatója örömének adott hangot, hogy egyházmegyéjükben aránylag szép számmal érzik fontosnak, hogy az egyház szociális és karitatív tevékenységébe erejükkel, hozzájárulásukkal bekapcsolódjanak.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

