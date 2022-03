Kárpátaljáról menekült családokat fogadott be a Szombathelyi Egyházmegye

A két édesanya elmondta: az orosz támadás napjának reggelén minden úgy indult, ahogy szokott; a gyerekeket azonban hazaküldték az iskolából, mivel az intézményt ki kellett üríteni arra az esetre, ha az ország távolabbi részeiről érkeznének menekültek. „A gyerekek sírtak, de mi is megijedtünk a hírek hallatán, hogy most mi lesz” – mondta az egyik édesanya, aki három gyermekével és néhány táskával február 24-én, csütörtökön este útnak indult a határ felé. Férje, aki Szombathelyen dolgozik, már várta őket a magyar oldalon. Beregsurányban kaptak szállást, majd továbbjöttek Szombathelyre. A faluból, ahol élnek, sok család tett hasonlóképpen. Otthon maradt rokonaikkal tudják tartani a kapcsolatot; ők számoltak be nekik arról, hogy falujukban egyelőre nyugalom van, menekültek oda még nem érkeztek. „Itt nyugalmasabb, és hogy megismertünk néhány embert, kicsit könnyebb; de szeretnénk minél hamarabb visszamenni, mert ott a hazánk, az otthonunk, minden, amiért eddig dolgoztunk” – mondta az édesanya.

Az Annunciáta Nővérek épületében található szobákat az egyházmegyei karitász munkatársai hozzák rendbe és rendezik be bútorokkal. Tuczainé Régvári Marietta igazgató elmondta, hogy Szombathelyen nemcsak itt, hanem egy magánszemély által felajánlott lakásban, önkormányzati ingatlanokban és egyházi intézményben is lehetőség van a menekültek elhelyezésére, ha erre szükség lesz. Sárváron, Celldömölkön is fogadnak családokat.

A Karitász Hollán Ernő utcai épületébe közben folyamatosan érkeznek az adományok: élelmiszerek, matracok, takarók, gyermekholmik, játékok.

Aki nem tudja elvinni az adományát a karitászközpontba, annak a karitász munkatársai segítenek, ha a szombathelyikaritasz@gmail.com e-mail-címen vagy a 06-94/318-560-as telefonszámon jelzik a szervezetnek. A pénzadományokat a 11747006-20209380 (OTP Bank) számlaszámon fogadják.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szombathelyi csoportja is aktívan közreműködik a gyűjtésben. Ők a szervezet szombathelyi, Margaréta utcai központjában várják a lakosság felajánlásait.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye



Magyar Kurír