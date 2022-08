Kassán helyezték örök nyugalomra Jozef Tomko bíborost

A temetési szertartás kedden, augusztus 16-án 11 órakor kezdődött, amelynek főcelebránsa Dominik Duka OP, bíboros, emeritus prágai érsek, a két főkoncelebránsa Stanisław Dziwisz krakkói emeritus érsek és Erdő Péter bíboros, prímás volt. A Szlovák Püspöki Konferencia tagja mellett megjelentek a testvéregyházak küldöttei. A gyásszertartáson jelen volt Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püpsöki Konferencia (MKPK) elnöke, Ternyák Csaba egri érsek, Kocsis Fülöp érsek-metropolita.

„A római egyház egy olyan bíborosától búcsúzunk, aki élete során nemcsak Szlovákiában töltött be fontos szerepet. Bizonyos értelemben ez az oka annak, hogy én is köszönetet szeretnék mondani ezen a helyen” – mondta Duka bíboros a kassai Szent Erzsébet-székesegyházban. A bíboros búcsúztatóján több ezer zarándok és számos hazai politikai személyiség is jelen volt - tájékoztat a pozsonyi Új Szó.

A bíboros végső búcsúztatásán több ezren vettek részt, köztük a legmagasabb alkotmányos tisztségviselők – Zuzana Čaputová, a Szlovák Köztársaság elnöke, Boris Kollár (Sme rodina) házelnök és Eduard Heger, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke. Azok számára, akik nem tudtak bejutni a székesegyházba, a szertartás élő közvetítését az Orbán-torony mellett felállított kivetítőn követhették figyelemmel. Jaroslav Fabian, a kassai érsekség szóvivője szerint az elmúlt napokban mintegy 9000 ember látogatott el a Szent Erzsébet-székesegyházba, ahol vasárnap és hétfőn nyilvános tiszteletadásra helyezték el a bíboros földi maradványait.

Ezt követően több százan búcsúztak tőle dóm melletti Szent Mihály-kápolnában. A néhai bíborostól augusztus 11-én, csütörtökön vettek végső búcsút a vatikáni Szent Péter-bazilikában. A gyászmisén Giovanni Battista Re bíboros elnökölt, a végső búcsúztatást pedig maga Ferenc pápa végezte. A szertartás után Tomek földi maradványait repülőgéppel a pozsonyi M. R. Štefánik repülőtérre szállították, ahol az emberek a pozsonyi Szent Márton-székesegyházban nyilvánosan is leróhatták kegyeletüket. Ezután Kassára szállították. Ilyen jelentőségű és méretű temetés még soha nem volt Kassán. Az utolsó püspöki temetés a kassai székesegyházban 1962-ben volt, amikor Jozef Čárskýt temették el. Tomko volt a Bíborosi Kollégium legidősebb tagja. Augusztus 8-án, hétfőn, 98 éves korában távozott el az elők soraiból római lakásában. Kívánsága szerint a kassai székesegyházban helyezik örök nyugalomra.

Forrás: Új Szó

Fotó: TASR

Magyar Kurír