Katekéták találkozóját tartották Máriapócson

A közös hétvége vecsernyével kezdődött a kegytemplomban, majd Tóth Elek, a Hajdúdorogi Főegyházmegye hitoktatási referense köszöntötte a résztvevőket. Reményét fejezte ki, hogy mindenki nyitott lesz a közös, jó kommunikációra, melynek köszönhetően hasznos információkkal, tapasztalatokkal térhetnek haza a hitoktatók.

Az első estén Odrobina László, a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola megbízott rektora tartott előadást, aki az intézmény képzéseiről beszélt bővebben. Ilyen például a hittanár-nevelőtanár szak, amely érettségivel vagy bármilyen tanári (tanító, óvodapedagógus, magyar, történelem, matematika stb. szakos), illetve katolikus teológus diplomával rendelkező jelentkező számára nyújt lehetőséget pedagógus diploma megszerzésére. A legizgalmasabb mesterszak talán a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés volt a résztvevők számára. Ezt három specializációval hirdetik jelenleg: mentálhigiénés szakember–pasztorális tanácsadás, pasztorális szervezetfejlesztés és karitásztudomány. A képzés főbb tantárgyai között ott van többek között a stresszkezelés, a médiapszichológia, a családlélektan és a romológia, vagyis a hátrányos helyzetűek kísérése.

Másnap Szent Liturgiával kezdődött a nap a kegytemplomban, ahol Tóth Elek atya arra kérte a hitoktatókat, hogy tanítsák meg a gyermekeket imádkozni: tanulják meg, hogy az Isten az ő barátjuk is, bátran beszélhetnek hozzá, imádkozhatnak hozzá. Viszont ezt az üzenetet csak akkor tudjuk feléjük közvetíteni, ha Isten nekünk is a legjobb barátunk.

A délelőtt izgalmas témával folytatódott: Czövek Éva, a Hajdúdorogi Főegyházmegye oktatási referense beszélt a „társas tanulás” modelljéről, amely egy kultúra- és paradigmaváltásnak tekinthető rendkívül eredményes pedagógiai technológia, amely választ tud adni korunk kihívásaira. Egyszerre nyújt magas színvonalú nevelést és eredményes tanulást minden diák számára anélkül, hogy különösebb költségvetési terhet, vagy szakemberigényt jelentene. Ennek egyik titka, hogy

az iskolai osztályokban szeretetközösségeket hoznak létre, ami megtöbbszörözi a diákok teljesítményét.

A tanulás eredményei így nem csak egyéni teljesítményként, hanem a kiscsoportok sikereként is megjelennek. Az intenzív egymásra figyelés elősegíti a gyermekek minél jobb teljesítményét, ehhez dinamikus, gondoskodó környezetet alakíthatnak ki az intézményekben. Czövek Éva kiemelte, a „társas tanulásnak” köszönhetően létrejöhet a boldog gyermek, kiegyensúlyozott, elismert pedagógus és elégedett szülő mesterhármasa.

A folytatásban Miskolc-Avas parókusa, Boronkai József, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium hittanára lelki zarándoklatra hívta a hitoktatókat. Mint mondta, a hit is zarándoklat, amelyhez útra kell kelni. (...) Arra kérte a résztvevőket, hogy találják meg azt a saját jellemvonásukat, amely Istenhez köti őket, s legyenek önmaguk az órákon is. Így próbálják meg Istent képviselni az iskolákban.

Majd 45 perces lehetőség címmel folytatta előadását Boronkai atya. Ennyi idő van rá ugyanis, hogy megszólítsuk a gyerekeket az iskolában. A diákok túlterheltek, nekünk kell mindezt felépíteni – 45 perc alatt.

Értenünk kell a problémáikat, érezni a rezdüléseiket. Igyekezzünk tehát emberközelivé tenni a hitoktatást, és akár elérni a szülőket is, megérteni a problémáikat.

A mai világban sok dologgal kell versenyeznie egy hitoktatónak: online felületekkel, tartalomgyártó platformokkal, közösségi oldalakkal stb. De hogyan érhetjük el, hogy ránk figyeljenek a gyerekek? – tette fel a kérdést. Ehhez szemléletet kell váltani szerinte: találjuk meg egyedi stílusunkat, hangvételünket. A fiatalok így könnyebben fognak megnyílni az órákon.

Fedor György tanácsadó a délutáni előadás alkalmával a kiégésről, és annak jeleiről beszélt. Mint mondta: egyfajta kimerültségről van szó, amit már nem lehet kipihenni. Krónikus érzelmi terheltségi állapot, amit a stressz hoz elő. Már nem látjuk a jót a munkánkban, életünkben. Ez hatással van a testünkre és a lelkünkre is. Érzelmileg és fizikailag is kimerülünk. Csökken a teljesítmény, de együtt járhat krónikus fejfájással, emésztőrendszeri és vérnyomás problémákkal is. A tanácsadó felhívta a figyelmet rá, hogy ha tudatosan élünk, akkor könnyebben elkerülhetjük a kiégést. Már akár az első fázisnál felismerhetjük a jeleket: amikor valaki túl nagy energiát tesz bele a munkába, és túlvállalja magát. Ez már bizony előszobája lehet a kiégésnek, ráadásul azt hisszük, hogy csak akkor szeretnek minket, ha túlteljesítünk, ha „mindent is” megcsinálunk.

Akár egy életmódváltás is segíthet abban, hogy a kiégés első fázisaiban megálljt parancsoljunk a folyamatnak. Ehhez azonban kell egy támogató közeg is, egy ismerős vagy akár egy munkatárs, aki felismeri rajtunk a változásokat.

Arról, hogy kiket veszélyeztet leginkább ez a folyamat, a teljes beszámolóban olvashatnak.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

