Katolikus előadó is lesz a reformáció hónapjában rendezett gálaesten

A MEÖT MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a központi nyitó ünnepséget október 1-jén, szerda este fél hatkor tartották a Kálvin téri református templomban. Az istentiszteleten igét hirdetett Barna Sándor tiszáninneni református püspök, a liturgiában részt vesznek a tagegyházak főpásztorai.

A rendezvénysorozat idei mottója a Zsoltárok könyvéből vett idézet: „Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk.”

A programsorozat kiemelt rendezvénye a reformációi gálaest a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban október 19-én. A gálaesten Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanszékvezetője tart előadást Reformáció katolikus szemmel címmel. Az ünnepség keretében átadják a Protestáns Újságírók Szövetsége kitüntetését, a Ráth Mátyás-díjat.

A központi programok között szerepel még az október 4-i területi női találkozó, amelyet idén az Tatai Református Gyülekezetben tartanak, témája pedig a gondviselés aspektusai lesz. Október 12-én Pécsett, a Pécs-Kertvárosi Református Egyházközség templomában rendeznek ökumenikus missziói napot. Október 26-án reformációi istentisztelet lesz a Rákoscsabai Baptista Gyülekezetnél, amelyen Khaled A. László metodista szuperintendens hirdet igét.

A reformáció hónapját lezáró hagyományos megemlékezést október 31-én a Reformációi Emlékparkban Budapesten, a Bajza utca és a Városligeti fasor sarkán rendezik meg, ahol beszédet mond Pataky Albert pünkösdi lelkész.

A reformáció emléknapját október 31-én arra emlékezve tartják, hogy Martin Luther német Ágoston-rendi szerzetes 1517-ben ezen a napon szögezte ki téziseit a wittenbergi vártemplom kapujára. A Luther vezette új irányzat lett az evangélikus, míg a Jean Calvin genfi reformátor vezette irányzat a református vallás alapja.

Az 1943-ban alakult MEÖT a genfi székhelyű Egyházak Világtanácsának magyarországi szervezete, és társult tagja az Európai Egyházak Konferenciájának is, amelyen keresztül részt vesz az Európai Unió és az Európa Tanács mellett működő egyházi képviselet munkájában. A szervezetnek 11 tagegyháza van, több felekezet pedig - köztük a Magyar Katolikus Egyház - együttműködő státussal vesz részt a munkában.

