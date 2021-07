Kedvezményes utazási lehetőség Ferenc pápa szentmiséjére a Veszprémi Főegyházmegyében

Örömmel, reménnyel és nagy-nagy várakozással készülünk arra, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson Jézussal és minél több hívő testvérünkkel találkozhassunk, együtt ünnepelve az Eucharisztiában köztünk, velünk élő Jézust.

Annak érdekében, hogy az érdeklődők könnyebben juthassanak el a Veszprémi Főegyházmegyéből a szeptember 12-én, 11.30 órakor Budapesten, a Hősök terén Ferenc pápa által celebrált, és így várhatóan a legnagyobb érdeklődésre számot tartó szentmisére, egyes vonatokon előre lefoglalt, kedvezményes árú férőhelyekkel szeretnék gördülékenyebbé tenni a hívek utazását.

Kérjük, hogy amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel – illetve, amennyiben további kedvezményes utazási lehetőségekről érdeklődne –, töltse ki az ITT található igényfelmérő űrlapot július 20-ig, hogy fel tudják venni Önnel a kapcsolatot.

A tervek szerint mindazokat, akik utazási szándékukat ilyen módon előzetesen jelzik, egységes kalapokkal is szeretnék megajándékozni, melyek így a szentmisén is segítségére lehetnek a híveknek egymás felismerésében, valamint mások számára is kifejezhetik egységes megjelenésükkel a Veszprémi Főegyházmegyéhez való tartozásukat.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye



