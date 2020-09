Kedvezményesen előjegyezhető az Isten szava minden napra 2021-es kötete

Az Isten szava minden napra 2021 – a korábbi kiadásokhoz hasonlóan – a latin egyház naptárához kapcsolódik. Napról napra segíti a Szentírás olvasását, megértését rövid elmélkedéseivel, melyek nemcsak a Szentírásban való elmélyedésben, hanem a való élet, napjaink történéseinek megértésében is támogatnak bennünket. Az imádság újra Isten felé tájolja a szívünket.

Az elmélkedések szerzője, Vincenzo Paglia érsek így foglalja össze az Isten szaván való imádságos elmélkedés lényegét: „Az Isten szavának mindennapi meghallgatása táplálja az imádságot, és egyúttal segít olvasni, értelmezni az idők jeleit, vagyis megérteni a történelem által föltett kérdéseket… Ennek a könyvnek a lapjai vezérfonalat kínálnak, napjaink hűséges kísérőiül szegődnek az év során, hogy megtanuljunk Isten szavához fordulni, amely lelki iránytűként szolgál korunk háborgó tengerén; az irgalmasság és együttérzés iskolája a világban, amelynek egyre nagyobb szüksége van rá.”

A kiadványt előrendeléssel kedvezményesen, 3000 forintos áron lehet megrendelni (Budapesten és Pécsen személyes átvétel is megoldható, más esetben postaköltség is terheli a rendelést). Megjelenése november 10. körül várható. Az elmélkedések advent első napjával kezdődnek, de karácsonyi ajándéknak is szívesen ajánljuk. A rendelést a santegidio.budapest@gmail.com címen lehet leadni október 6-áig.