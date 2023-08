Kegyhelyek találkozója – Csíksomlyó és Máriagyűd együtt ünnepelte az eucharisztiát

E közös szentmisét megelőzően legutóbb 15 évvel ezelőtt járt Máriagyűdön a csíksomlyói Mária-kegyhely küldöttsége.

A július 30-án bemutatott koncelebrált szentmise szónoka Tamás József püspök volt, aki szentbeszédében, az olvasott szentírási szakaszokhoz kapcsolódóan, Salamon király (1Kir 3,4–15) bölcsességét méltatta.

A bölcsesség a legnagyobb érték mindannyiunk számára, amivel a saját és a ránk bízottak életét is értékessé és széppé tudjuk tenni, mert bölcsességgel mindig meg tudjuk különböztetni a rosszat a jótól, és a bölcsesség ajándékával mindig a jót tudjuk választani. A jó és az értékes kiválasztásához nyújt segítséget a mennyek országáról szóló jézusi példabeszédek sorozata (Mt 13,44–52), melyben azt olvassuk, hogy sokszor olyan kincset keres az ember, ami mulandó, a rozsda megemészti vagy a moly tönkreteszi, ezért buzdít arra Jézus, hogy maradandó kincseket gyűjtsünk.

Jézus Isten országát nevezte a legnagyobb kincsnek, melynek megszerzése és megtartása a legfontosabb az ember számára.

Földi kincseink értéktelenek, ha nem úgy használjuk fel azokat, hogy rajtuk keresztül örök értékeket szerezzünk magunknak – hangsúlyozta szentbeszédében a gyulafehérvári főegyházmegye nyugalmazott segédpüspöke.

Sajnos sok ember a földi életben nem szeretne többet magának, mint amit a test kíván, és megelégszik bűnös szenvedélyeinek kielégítésével, márpedig a mondás szerint: amilyen a kincsed, olyan vagy magad is. Ha kincseink mulandóak, a rozsda és a moly meg tudja emészteni azokat, akkor mi magunk és az életünk is mulandó és értéktelen. Ellenben ha kincseink örök értékűek, akkor mi magunk is örök értékűvé válhatunk általuk – összegezte a szentmise szónoka.

Jézus arra hív, hogy a mennyek országát tartsuk a legnagyobb kincsünknek, oda akarjunk tartozni már itt a földi életünkben, hogy aztán egy örök életen keresztül birtokosaivá váljunk, és Jézus Krisztussal együtt boldogok legyünk mindörökre – zárta szentbeszédét Tamás József a máriagyűdi kegyhelyen.

A liturgia zenei szolgálatában közreműködött a csíksomlyói kegytemplom kórusa.

Forrás: Pécsi Egyházmegye



Fotó: Máriagyűdi kegyhely

Magyar Kurír