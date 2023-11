Kerekasztal-beszélgetés a Madách 200 Gondolat Fesztiválon

A Madách 200 Gondolat Fesztivál kísérletet tett arra, hogy Madách Imre leghíresebb művén, Az ember tragédiája című alkotáson keresztül közös gondolkodásra hívjon mindenkit, akit érdekelnek a múlt tanulságai, a jelen kihívásai és a jövő által kínált lehetőségek. Az ötnapos fesztivál egyik legizgalmasabb eseménye az a kerekasztal-beszélgetés volt, amelyen részt vett Udvardy György érsek is Somlai-Fischer Ádám építésszel, a Prezi alapítójával, Lubinszki Mária pszichológussal, András Ferenc filozófussal, Pogátsa Zoltán közgazdásszal, valamint a moderátorral, Karafiáth Orsolya író-költővel. A program „A bizalom: alap?” nevet kapta.

A bizalom kérdését több aspektusból is megismerhettük. Udvardy György érsek azt hangsúlyozta, számára a bizalom a kapcsolatot jelenti. Mégpedig olyan kapcsolatot, ami biztonságot és jövőt jelent, olyan kapcsolatot, ami önkéntelenül rányílik az igazra, a szépre, a szentre, a jóra, ami után vágyakozunk kimondatlanul is. A bizalom ugyanakkor a távoli jövőbe vetett hitet is jelenti.

Azt mondjuk, hogy a megbocsátás magam számára, más számára is, nem a sérelmeknek az újra gondolását, újra átélését jelenti, hanem az előremutatást. Például politikai, közéleti szempontból az okoz nehézségeket, hogy a múltat eltörölni nem lehet. Inkább azon a ponton kell értelmezni az előremutatást, ahol valamilyen fájdalom történt, ahol elveszítettem a szabadságomat.

A gyógyulás éppen azt jelenti, hogy visszanyerem a szabadságomat, és ennek megvan az ideje, megvan a módja. A beszélgetés, a nehézségeknek a föltárása, az önmagammal való szembesülés a szabadsághoz vezető út.

Mivel visszanyerem a szabadságomat, mert gyógyulok, ezért tudok a jövőbe tekinteni. Sőt, a nagyszombati liturgiában van egy gyönyörű húsvéti feltámadási ének, ami pontosan erről szól. Amikor azt énekeljük, hogy: „Ó szerencsés vétek, hogy ilyen hatalmas és fölséges Megváltót kívánt és érdemelt!” Ez is azt jelenti, hogy van lehetőség gyógyítani azt, ami fáj, és ebből új szabadságot tudok nyerni. Akkor, amikor a bizalom megtörik, akkor, amikor egy kapcsolat tönkremegy, vagy megsérül jelentősen, akkor ott mindig megsérü la szabadság is. Az én szabadságom mindenképpen megtörik, illetve a másiké is. Sérült szabadsággal nem tudunk a jövőbe tekinteni. Szükségünk van tehát, hogy a szabadságunkat újra építsük – vélekedett az érsek.

Felmerült a bizalomvesztés és a megbocsátás kérdése is. Az érsek szerint a bizalmat csak az tudja helyreállítani, akivel szemben a bizalmatlanságot elkövettük. Hozzátette, a bizalom elvesztése az ellehetetlenülést hozza magával, de a megbocsátás és a gyógyulás segíthet a sebek begyógyításában. Az őszinteség – felelős szerepekkel vállalva – segítheti a kapcsolatokat helyreállítani, és a szabadság fenntartásához vezet.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

