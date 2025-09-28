Kerékpáron Boldog Bódi Mária Magdolna nyomában

Erdő Péter bíboros, prímás szeptember 6-án avatta boldoggá Bódi Mária Magdolnát. Azt megelőzően az előkészület jegyében fiatal zarándokok kerékpáron keltek útra, hogy Magdi életének legfontosabb állomásait felkeressék.

Bódi Mária Magdolna nyomában című videó különleges módon idézi fel a tisztaság vértanújának életét: fiatal kerékpárosok járják végig Magdi földi útjának legfontosabb helyszíneit, miközben megismerik döntéseit, lemondásait és tisztasági fogadalmát. A film nemcsak Magdi élettörténetébe enged bepillantást, hanem arra is hív, hogy példáját követve mi is bátran és hűségesen járjuk Krisztus útját.

A Balatonhoz közel eső helyszíneken a vértanú munkáslány életét jól ismerő papok és a veszprémi érsek is találkozott a fiatalokkal.

Szigligeten Kulcsár Dávid atya, a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyház káplánja mesél a kerékpáros zarándokoknak Magdi útjának kezdetéről, családi viszonyairól, hitéről és szolgálatáról.

Innen együtt bicikliznek tovább Balatonfűzfőre, ahol a Jézus Szíve templom plébánosa, Laposa Norbert fogadja a fiatalokat és avatja be őket Magdi helyszínhez való kötődésének titkaiba.

A következő állomás Révfülöp, itt Szakács Péter plébános kalauzolja a kerékpáros zarándokokat. Segítségével megismerik a gyárat, ahol Magdi dolgozott: bepillantást kapnak egykori feladataiba, tevékenységeibe; és az is szóba kerül, hogy a szigorú körülmények között hogyan tudta kibontakoztatni és megélni a hitét.

Litéren, ahová Bódi Mária Magdolna iskolába járt, és ahol a vértanúságot is elszenvedte hitéért, Udvardy György érsek várja a csapatot.

A kisfilmben végül feltűnik Bódi Magdi egyetlen élő rokona, Kovács Elemérné Bódi Mária is, aki otthonában, friss pogácsával fogadja a fiatalokat, őszintén megosztva velük legszemélyesebb emlékeit is. Visszaemlékezése nyomán a néző előtt is tisztán rajzolódik ki a lángoló hitű mártír alakja és személyisége.

