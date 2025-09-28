Kerékpáron Boldog Bódi Mária Magdolna nyomában

A Bódi Mária Magdolna nyomában című videó különleges módon idézi fel a tisztaság vértanújának életét: fiatal kerékpárosok járják végig Magdi földi útjának legfontosabb helyszíneit, miközben megismerik döntéseit, lemondásait és tisztasági fogadalmát. A film nemcsak Magdi élettörténetébe enged bepillantást, hanem arra is hív, hogy példáját követve mi is bátran és hűségesen járjuk Krisztus útját.

A Balatonhoz közel eső helyszíneken a vértanú munkáslány életét jól ismerő papok és a veszprémi érsek is találkozott a fiatalokkal.

Szigligeten Kulcsár Dávid atya, a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyház káplánja mesél a kerékpáros zarándokoknak Magdi útjának kezdetéről, családi viszonyairól, hitéről és szolgálatáról.

Innen együtt bicikliznek tovább Balatonfűzfőre, ahol a Jézus Szíve templom plébánosa, Laposa Norbert fogadja a fiatalokat és avatja be őket Magdi helyszínhez való kötődésének titkaiba.

A következő állomás Révfülöp, itt Szakács Péter plébános kalauzolja a kerékpáros zarándokokat. Segítségével megismerik a gyárat, ahol Magdi dolgozott: bepillantást kapnak egykori feladataiba, tevékenységeibe; és az is szóba kerül, hogy a szigorú körülmények között hogyan tudta kibontakoztatni és megélni a hitét.

Litéren, ahová Bódi Mária Magdolna iskolába járt, és ahol a vértanúságot is elszenvedte hitéért, Udvardy György érsek várja a csapatot.

A kisfilmben végül feltűnik Bódi Magdi egyetlen élő rokona, Kovács Elemérné Bódi Mária is, aki otthonában, friss pogácsával fogadja a fiatalokat, őszintén megosztva velük legszemélyesebb emlékeit is. Visszaemlékezése nyomán a néző előtt is tisztán rajzolódik ki a lángoló hitű mártír alakja és személyisége.

Forrás, fotó és videó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír