Keresztény mivoltunk sokszor marad a véka alatt

Kevesen vannak és visszahúzódók – ezt állítja a keresztény értelmiség társadalomban való jelenlétéről Osztie Zoltán plébános atya, aki több mint húsz évig volt a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) vezetője.

A KÉSZ korábbi elnöke szerint „hiánycikk” ma Magyarországon és a Kárpát-medencében az a fajta értelmiség, „akik a maguk életét értékelik Krisztuséban és nem fordítva, vagyis készek továbblépni saját, szűkös érdekeiken, egyéni világukon, s számukra Krisztus az abszolút igazodási pont”.

Zoltán atya ezért úgy gondolta, hogy közös felelősségünk a következő fiatal, elkötelezett, értelmiségi nemzedék segítése és csatasorba állítása. 2019-ben ezzel a céllal kezdte meg működését az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia, mely holisztikus gondolkodásmódra, a „valóság keresztény olvasatára” képezi a fiatalokat.

A meghirdetett kurzus bentlakásos szakkollégiumi keretek között zajlik, melynek helyszíne a frissen felújított Piliscsabai Lazarista Kollégium. A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen a természet közelsége és az elcsendesedés lehetősége közösséggé is formálja a fiatalokat a tíz hónapos képzés alatt.

Az oktatást a szakmájukban elismert, elkötelezett keresztény értelmiségi mentortanárok vezetik. A képzésnek nem célja, hogy plusz tudásanyaggal egészítse ki az egyetemi tanulmányokat. Az akadémia csak olyan ismeretanyagot kíván átadni – és azt is leginkább élményeken és gyakorlati órákon keresztül –, mely abban segíti a fiatalokat, hogy hogyan tudják keresztényként megélni a kiválasztott értelmiségi pályájukat.

A cél az, hogy olyan tanárok, orvosok, jogászok, mérnökök vagy bármilyen más szakma képviselői kerüljenek ki az akadémiáról, akik valódi hittel, a személyes életüket illetően tökéletességre törekvéssel, hazaszeretettel és a közjó iránti fogékonysággal rendelkeznek. A tanév végén ajánló levelet kapnak a fiatalok, és bekerülnek az akadémia tehetségbankjába, amely lehetőséget kíván biztosítani számukra egyéni karrierjük további építéséhez.

Az akadémia azon 21–30 év közötti fiatalok számára nyitott, akik már megkezdték vagy be is fejezték egyetemi tanulmányaikat. Mivel az akadémia sikerrel pályázott a Magyar Kormány által a Bethlen Gábor Alapnál meghirdetett pályázaton a program végrehajtására, így a felvett hallgatók a képzés alatt ösztöndíjat kapnak, és költségeiket is fedezni tudják.

A képzésre pályázat útján lehet jelentkezni, a részletekről ide kattintva érhető el bővebb tájékoztatás. A 2020/21-es tanévre 2020. április 15-ig várják a szervezők a jelentkezést.

Fotó: Pixabay

Magyar Kurír

(x)