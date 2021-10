Keresztet szenteltek a bogárzói iskolánál

Az ünnepi szertartás előtt Csonka Attila elmesélte, hogy ott lakott néhány száz méterre a kereszttől, egészen tízéves koráig, és a ma már nem működő tanyai iskolába járt három évig.

A szüleimnek földjük van ott, ott gazdálkodtak, és gyakran jártam arra. Ahogy elmentem a kereszt mellett, sokszor eszembe jutott, hogy valamit tenni kellene érte, mert nagyon rossz állapotban volt. Amikor később dolgozni kezdtünk rajta, akkor derült ki például, hogy úgy negyed köbméter anyag hiányzott belőle, csoda, hogy nem dőlt össze – mesélte.

Csonka Attila fontosnak tartotta, hogy ne új keresztet állítsanak, hanem a régit újítsák fel. A felújítás és a megáldás emlékére képeslapot készíttetett a felújított kereszt fotójával. Amikor meglátták a szülei, sírva fakadtak.

Ragaszkodtunk a közel százéves ke­reszt felújításához. Kutattunk Zákányszéken, Mórahalmon is, de konkrétumot nem sikerült megtudni arról, kik és mikor állíttatták. Még püspök atyával is beszéltem, majd a püspöki levéltárban is próbálkoztam – mesélte tovább Attila. – Mivel nem sikerült megtudni, kik voltak a kereszt állítói, ezért egy evangéliumi idézet került a keresztre János evangéliumából: „Én vagyok az út, az igazság és az élet”.

Forrás: delmagyar.hu/Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Börcsök Zoltán

Magyar Kurír